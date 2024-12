Bolojan: Am votat astăzi cu gândul la România modernă și la România europeană

„Prin votul lor, românii vor decide, pentru mulți ani de acum înainte, direcția în care se va îndrepta țara noastră. Am votat astăzi cu gândul la România modernă și la România europeană. Și îndemn pe toți românii să se ducă la vot, pentru că fiecare vot astăzi are o mare importanță. Astăzi votăm nu doar pentru țara noastră, ci votăm și oameni și partide. Am votat atât la Camera Deputaților, cât și la Senat, cu oameni pe care îi recunoști, nu după vorbele lor, ci după faptele lor. Am votat pentru valorile noastre, pentru familie, pentru comunitate și pentru țară. Indiferent care sunt opțiunile dumneavoastră, vă rog să vă prezentați la vot, dar după aceea, începând de mâine, trebuie să ne respectăm unii pe alții și să fim uniți în spiritul Zilei Naționale”, spune Ilie Bolojan.

Duminică au loc alegeri pentru Camera Deputaților și Senat.

În țară, votarea la cele 18.968 de secții de votare se desfășoară duminică, 1 decembrie, în intervalul 07.00 – 21.00, cu posibilitatea prelungirii până la ora 23.59 pentru cetățenii care, la ora 21.00, se află în sediul secției de votare, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot.

(sursa: Mediafax)