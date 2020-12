Primul punct pe lista reformei USR-PLUS: Ludovic Orban

Ciolaniada postalegeri parlamentare continuă, disputele pe funcții producând fracturi serioase nu doar între partidele care urmează, teoretic, să formeze viitoarea coaliție de guvernare, ci și în interiorul acestor formațiuni politice. Propus, a doua oară în ultimul an, ca premier din partea PNL, Florin Cîțu este pe cale să se retragă, în forță, din nou din această calitate. De data aceasta, Ludovic Orban își vrea fotoliul de la Palatul Victoria înapoi. Ieri, Klaus Iohannis a declarat, cu o jumătate de gură, că indiferent cine dintre cei doi va primi girul coaliției, va fi desemnat. USR-PLUS nici nu vrea să audă de repunerea lui Orban în fruntea Guvernului, iar lucrurile par să fie departe de a se tranșa până la Crăciun.

La ora închiderii ediției, Biroul Permanent Național se afla în plină ședință în care liberalii erau chemați să își infirme propria decizie de a-l nominaliza pe Florin Cîțu pentru poziția de premier al Coaliției de Dreapta. Atât USR-PLUS, cât și UDMR căzuseră, de principiu, de acord cu această propunere, chiar dacă, formal, progresiștii au participat la consultările de la Palatul Cotroceni cu propria variantă, în persoana lui Dacian Cioloș. La care ar fi renunțat numai dacă funcția de președinte al Camerei Deputaților i-ar fi revenit lui Ludovic Orban. După ce negocierile dintre partide pe această temă au eșuat, Orban s-a răzgândit și dorește să fie repropus ca premier de către PNL. În interiorul partidului s-au creat două tabere, dintre care cea care i se opune lui Orban în demersul său este formată din Rareș Bogdan și Robert Sighiartău. Florin Cîțu a precizat că nu se va retrage de bunăvoie, dar dacă BPN o va face, va respecta decizia.

Președintele se ferește să pronunțe numele “Ciucă”

Ei bine, Klaus Iohannis, care a lăudat demisia lui Ludovic Orban de la Palatul Victoria, adâncește și mai mult lucrurile. Președintele a precizat, ieri, cu ocazia unui eveniment în cadrul căruia s-au plantat niște pomi, că negocierile pentru formarea guvernului sunt departe de a fi finalizate și a criticat faptul că disputele dintre partidele de dreapta se poartă prin intermediul presei. Iohannis a recunoscut, însă, că a avut discuții cu Orban despre o eventuală redesemnare a acestuia din urmă să formeze Guvernul, precizând că este dispus să desemneze pe oricare dintre cei agreați de cele trei partide – fie Ludovic Orban, fie Florin Cîțu, “fie un alt nume agreat”. Președintele s-a ferit să comenteze dacă acest nume este al actualului premier interimar, generalul Nicolae Ciucă.

Barna și Cioloș nu sunt de acord

Prin intermediul unui comunicat de presă, partidele USR și PLUS arată că nu îl vor pe Orban înapoi la Palatul Victoria. “Ambele variante de premier propuse de partide la consultările cu președintele României, Dacian Cioloș, din partea USR PLUS, și Florin Cîțu, din partea PNL, au susținere din partea noastră. Considerăm că un eventual nou guvern condus de Ludovic Orban, având în vedere demisia din funcția de premier și neîndeplinirea angajamentelor luate față de USR PLUS, nu răspunde așteptărilor electoratului de centru-dreapta care își dorește un nou început și o guvernare cu mandat reformist”, se arată în document.

Acest lucru aruncă în aer negocierile, pe de o parte, dar, pe de altă parte, și șansele lui Dan Barna de a ajunge la șefia Camerei Deputaților, poziție care ar fi fost “eliberată”, în cazul agreării redesemnării lui Ludovic Orban în fruntea Executivului.