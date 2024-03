Iohannis, primele declarații după întâlnirea cu Ursula von der Leyen

„Am primit-o astăzi la Palatul Cotroceni pe Ursula von der Leyen, Președintele Comisiei Europene. Am avut discuții aprofundate despre cele mai importante teme europene, cu accent pe alegerile europene din acest an. Am convenit că menținerea unității și solidarității noastre pentru viitoarea arhitectură instituțională este crucială”, transmite președintele Klaus Iohannis.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primită, miercuri dimineață, la Palatul Cotroceni.

Șeful statului român are pe agenda de miercuri primirea mai multor oficiali europeni, în marja congresului PPE, care are loc miercuri și joi, la București.

Printre aceștia se numără și președintele Parlamentului European, Roberta Metsola.

(sursa: Mediafax)