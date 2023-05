Iohannis, despre rotativa guvernamentală: Nu cred că se va face rotația în timpul unor negocieri

„Recunosc că am rămas puțin surprins că nimeni din cei care au organizat greva nu au constatat că exact în această perioadă Parlamentul a adoptat noile legi ale Educației. (...) Eu sunt foarte mulțumit că am ajuns în această etapă pe o procedură absolut necesară. Parlamentul a înțeles importanța acestor legi. Mi-aș fi dori ca și cei care vorbesc în ultima vreme despre ce ar trebui să facem că am făcut pași și vom face și în continuare. Dascălilor, părinților, elevilor le spun atât: aveți încredere. Lucrurile se vor îmbunătăți - și contextul general, și felul în care va funcționa sistemul educațional. Sunt convins că și salarizarea personalului didacticv va fi îmnbunătățită, pentru că trebuie să facem acest pas în România”, spune Klaus Iohannis.

El spune că rotativa guvernamentală s-ar putea amâna dacă greva profesorilor continuă.

„În mod normal, mâine ar trebui să înceapă procedura. Asta în condițiile în care, sigur, greva din învățământ se finalizează. Vom vedea. E nevoie ca guvernul și coaliția trebuie să negocieze în continuare. Nu cred că se va face rotația în timpul unor negocieri”, încheie Iohannis.

Premierul Nicolae Ciucă a spus că își depune mandatul vineri, potrivit calendarului asumat în protocolul coaliției de guvernare.

(sursa: Mediafax)