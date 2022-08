Ion Cristoiu: Alexandru Rafila a dispărut pur şi simplu dintr-un sondaj de opinie

Am acasă, în biblioteca personală, pe unul din rafturile dulapului rezervat cărţilor despre Rusia de la ţari la Putin, trecînd prin Rusia Uniunii Sovietice, o lucrare monumentală:

„The Commissar Vanishes: The Falsification of Photographs and Art in Stalin's Russia” de David King, apărută la Metropolitan Books în 1997.

După cum îi spune şi titlul, Comisarul dispare: Falsificarea fotografiilor şi operelor de artă în Rusia lui Stalin, lucrarea abordează o realitate unică în felul ei în Istoria contemporană:

Pe vremea lui Stalin fotografiile şi operele de artă erau falsificate în funcţie de interpretarea trecutului în interesul prezentului.

Stalin, de exemplu, apărea într-o fotografie de pe vremuri împreună cu Trotski. Da, dar Trotski devenise între timp duşman al poporului. Fotografia cu Stalin care şi Trotski se găsea în cărţi, în publicaţii era falsificată în aşa fel încît Trotski nu mai apărea lîngă Stalin, ca să nu mai spun că nu mai apărea de loc.

Mi-am amintit de această lucrare zilele trecute, cînd a fost publicat cu mare huiet sondajul Avangarde realizat în perioada 22-31 iulie 2022 la comanda PSD.

Anterior CURS dăduse publicităţii un sondaj de opinie, realizat între 11-22 iulie 2022 avînd printre altele o întrebare privind Încrederea în personalităţile publice şi politice. Pe primul loc la acest capitol se găsea Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii, cu un procentaj de 30%

Pe locul al doilea se afla Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, cu un procentaj de 28%.

Evident, cînd s-a dat publicităţii sondajul Avandarde, am fost curios să văd pe ce loc se află la capitolul Încredere, în acest sondaj, Alexandru Rafila.

Ei, bine, Alexandru Rafila nu apare în acest sondaj.

Nu e vorba că nu mai e pe primul loc (acesta fiind ocupat de Marcel Ciolacu, de data asta cu un procentaj de 25%). E vorba că nu mai e de loc!

Cum dracu? Mi-am zis.

Sondajul CURS a fost realizat între 12-22 iulie 2022.

Sondajul Avangarde a fost realizat între 22-31 iulie 2022.

Să se fi schimbat atît de spectaculos opţiunile românilor în cîteva zile încît cel care era pe primul loc acum nu mai e de loc?

Cercetarea felului în care a fost realizat sondajul Avangarde ne lămureşte.

Întrebarea privind Încrederea sună astfel:

„În continuare vă vom citi o listă de politicieni şi personalităţi din România. Vă rugăm să ne spuneţi dacă mai degrabă aveţi încredere sau mai degrabă nu în fiecare dintre el”.

De ce lipseşte Alexandru Rafila din sondaj?

Pentru că el n-a fost inclus pe lista de politicieni şi personalităţi!

Cine o fi ordonat să fie scos de pe listă?

Stalin, cumva?!

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro

(sursa: Mediafax)