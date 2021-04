Ion Cristoiu: Vlad Voiculescu confirmă prin dezvăluirile sale adevărurile pe care le bănuiam

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că dezvăluirile fostului ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, după demiterea sa, confirmă ceea ce se ştia neoficial, dar neconfirmat oficial, din cauza secretomaniei regimului Iohannis.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Toate regimurile postdecembriste, înţelegînd prin asta regimurile prezidenţiale, au depus eforturi pentru a lucra în spatele uşilor închise. Secretomania, care înseamnă absenţa transparenţei, e nu numai o moştenire ceauşistă, dar şi un nărav politicianist moldo-valah. Tentaţia secretomaniei se întîlneşte şi în democraţiile avansate. Împotriva ei luptă şi biruie alte instituţii ale democraţiei:

Opoziţia, presa în primul rînd, şi nu de puţine ori forţe din interiorul Puterii.

Secretomania postdecembristă a atins însă culmi nebănuite în regimul Klaus Iohannis. Puţine sînt lucrurile care ajung la marele public din deciziile, din explicaţiile la decizii de dincolo de uşilor păzite de dorobanţii lui Pahonţu.

Semnificativ pentru această secretomanie sunt prestaţiile a două instituţii:

Preşedinţia României, despre care ştim doar ceea ce vrea Klaus Iohannis să dezvăluie opiniei publice.

Serviciul Român de Informaţii, în ultimii ani aflat mult, mult sub transparenţa manifestată de această instituţie în primi anii postdecembrişti sub conducerea lui Virgil Măgureanu.

De ce este secretomania atît de puternică în regimul Klaus Iohannis cred că ar fi nevoie de un alt editorial pentru a explica.

Trebuie să menţionăm, printre altele, absenţa presei independente. Presa română de azi e în marea ei majoritate militarizată, fie SPP-istă, fie SRI-istă, fie SIE-istă, fie aparţinînd Direcţiei de Informaţii a Armatei. Şi cum camarila generalilor acţionează ca instrument de administrare a ţării de către preşedinte, controlată de ei, presa nu depune nici un efort curiozitate pentru a afla ce se întîmplă în spatele uşilor închise, dar mai ales pentru a dezvălui opiniei publice ce se întîmplă în spatele uşilor închise.

Secretomania regimului Klaus Iohannis a fost şi este întărită de jalnica prestaţie a Opoziţiei, mai precis de jalnica prestaţie a PSD. Partidul Social-Democrat, după venirea noii conduceri, a purces la o tocire a dinţilor opoziţionişti în urma unei înţelegeri secrete între Klaus Iohannis şi Marcel Ciolacu. Potrivit acestei înţelegeri baronii PSD nu mai sînt hăituiţi de parchete, de DNA. S-a făcut din partea preşedintelui şi promisiunea că în momentul în care USRPLUS va fi dat afară de la guvernare, vor veni cei de la PSD, dacă nu ca parteneri de guvernare ai PNL, atunci măcar ca sprijinitori din Parlament.

Condiţia pentru ca PSD să vină la putere înainte de 2024, rămîne indiscutabil acţiunea de gură ştirbă împotriva Puterii, mai ales împotriva lui Klaus Iohannis.

Dar chiar şi fără acest negoţ, PSD e o Opoziţie fără dinţi.

Partidul a dat deoparte personalităţile înzestrate cu carismă, cele care îşi executau adversarul din două vorbe bine alese.

Portdrapelul PSD e azi Alexandru Rafila.

Ca specialist, Alexandru Rafila s-ar putea să fie bun.

Ca politician e un dezastru. Cu prestaţia sa de marmotă, Alexandru Rafila e cel mai bun somnifer din spaţiul public românesc.

Chiar şi cele mai secretomanii regimuri se pot confrunta cu crize precum cea produsă de demiterea peste noapte a lui Vlad Voiculescu, a ministrului Sănătăţii din partea USRPLUS. Din cîte s-a văzut această demitere s-a definit prin secretomania de tip Iohannist. Florin Cîţu nu a catadicsit să explice opiniei publice de ce l-a demis pe Vlad Voiculescu.

Preşedintele, abordînd şi el aceeaşi secretomanie, n-a scris nici măcar un rînd pe Facebook, ca să nu mai spun că nu a ţinut o conferinţă de presă.

Însă această secretomanie a regimului Klaus Iohannis a fost spartă de conferinţa de presă a lui Vlad Voiculescu de vineri, 16 martie 2021.

Trebuia să vină un asemenea moment de ruptură din interiorul Puterii pentru ca noi românii să aflăm că dincolo de uşile închise ale regimului Klaus Iohannis, dăinuie o putoare moral-politică greu de suportat. Ceea ce ar fi trebuit să spună presa, ceea ce ar fi trebuit să spună Opoziţia, a dezvăluit opiniei publice Vlad Voiculescu.

Bag seamă că unii se întreabă ce de ce face asta fostul ministru al Sănătăţii.

Pe mine ca simplu cetăţean nu mă interesează dacă are motive înalte sau joase.

Mă interesează dacă dezvăluirile sale din interiorul regimului confirmă ceea ce bănuiam noi, cei din afară, că se întîmplă în cuhniile cu fripturi ale Puterii.

Şi din acest punct de vedere n-am cum să nu văd că Vlad Voiculescu a confirmat cu autoritatea celui care a lucrat în interior adevăruri pe care noi le spunem încă de la începutul Pandemiei, contrazise public nu numai de PNL-işti, dar şi de USRPLUS-işti pe vremea cînd apărau împreună secretele regimului.

Iată cîteva din dezvăluirile senzaţionale ale lui Vlad Voiculescu, dezvăluiri are unor realităţi pe care le bănuiam dar nu le credeam vreodată dezvăluite în condiţiile unei Prese Miluite, o presă care aşteaptă acum iar un purcoi de bani de la Guvern (că tot a fost dat afară cel care se opunea) şi a unei Opoziţii care pîndeşte, undeva pe margine, să-i arunce Klaus Iohannis un sfert de cîrnat.

< V-aş spune cîteva exemple din cele 113 zile de astfel de ciocniri, de mentalităţi. Vaccinarea este una dintre ele, unul dintre subiecte. Am insistat la începutul acestui an ca vaccinarea să fie făcută mai întîi pentru bătrîni şi bolnavi. A fost decizia altcuiva ca lucrurile să se întîmple altfel. Am reuşit să obţinem acel procent de trei sferturi din vaccinurile care să meargă către bătrîni şi bolnavi. Nu am anticipat că la un moment dat vom avea mai multe centre închise pentru speciali, pentru esenţiali, pentru un fel sau altul de privilegiaţi decît centre deschise. >

Ce spune Vlad Voiculescu?

Un adevăr ţinut sub capac de regimul Klaus Iohannis şi ocolit dinadins de presa Miluită şi de Opoziţia Mituită. Vaccinarea trebuia să aibă drept prioritari bătrînii şi bolnavii. Aşa s-a întîmplat în ţările civilizate. Şi nu pentru că liderii acestor ţări aveau neamuri printre bătrîni şi bolnavi, ci pentru că aceste două categorii sînt vulnerabile la virus şi, incapabile precum tinerii, să ducă pe picioare boala, umplu spitalele. Pandemia a fost şi este un pericol prin presiunea uriaşă pusă pe spitale, deoarece forma gravă a bolii cere internarea şi, în cele mai multe cazuri, plasarea la ATI.

Ar fi fost normal să se întîmple aşa şi la noi. Ca prioritari să fie bătrînii şi bolnavii. Regimul Klaus Iohannis e în postdecembrism întruchiparea dictaturii mascate a generalilor. Klaus Iohannis preferă militarii civililor. Militarii, mai ales generalii, îi asigură nevoia bolnăvicioasă de protocol slugarnic. Fiecare general, fiecare ofiţer din Sistemul de forţă al României are nevastă, nepoată, cumnată şi deseori ibovnică. Fiecare dintre neamuri urma să se adreseze Masculului din familie pentru o vaccinare peste rînd. La fel s-a întîmplat şi cu liderii politici, cu demnitarii, cu şefuleţii. În aceste condiţii se cerea crearea unui sistem paralel de vaccinare, alcătuit din centre secrete, păstrate secrete în numele siguranţei naţionale. Nu întîmplător şef cu vaccinarea a fost pus un militar, pe deasupra şi piţifelnic. Cum să se opună Valeriu Gheorghiţă de la Spitalul Militar, colonel prea supus, generalilor. Acest sistem secret a fost denunţat de Vlad Voiculescu. Poate din interes, poate din prostie. În acel moment el şi-a semnat demiterea. Generalii au drept scut al corupţiei şi prostiei lor secretul de stat. Nimic nu supără mai mult o instituţie de forţă decît transparenţa. Cum adică, să afle pîrlitul de civil ce se întîmplă dacă noi mîncăm fasole la popotă? Reacţia la gestul necesar de transparenţă al ministrului a fost imediat o năpustire a Sistemului asupra lui Vlad Voiculescu. În conferinţa de presă de vineri, Vlad Voiculescu a dezvăluit:

< Atunci cînd am arătat lucrul acesta cu date, atunci cînd am făcut un gest nici măcar menit să arate acest aspect în special, ci un gest firesc de transparenţă, ce s-a întîmplat atunci este că am avut o investigaţie a unui corp de control, culmea a premierului României. România o ţară care şi-a asumat un anumit nivel de transparenţă, un guvern învestit cu doar câteva luni în urmă în care transparenţa, în care reforma, în care ideea că toţi suntem egali în faţa legii şi în general în faţa statului era una dintre idei, una dintre valorile de bază, ne-am pomenit cu un corp de control care a aruncat în spaţiul public acuzaţii neîntîlnite de altfel în lumea civilizată. Un guvern care transmite către parchet lucruri pe care nu le prezintă public, un guvern, un premier care dă un semnal şi semnalul acesta e mai important decît acuzaţiile în sine, care sunt ridicole. >

Florin Cîţu e un politician din registrul minor al României postdecembriste. Fără carismă, fără talent politic, fără putere în PNL, el depinde fundamental de Sistemul instituţiilor de forţă. Un telefon dat de un sergent major de la SRI îl vîră sub masă de spaimă. Trimiterea Corpului de control şi apoi plîngerea la Parchet împotriva unui ministru al Guvernului s-au constituit într-o premieră în istoria postdecembristă. Argumentarea gestului e şi ea o premieră în postdecembrism. Cică ministrul a dezvăluit secrete de stat. Acest argument e adus de un civil şi nu unul oarecare, ci un civil care e premierul României din partea unor forţe ce se pretind democratice.

Orice om normal vedea disproporţia dintre întîmplare şi reacţia premierului. Această disproporţie a fost dinadins creată de Sistem pentru a curma din faşă orice tentativă a unuia din interior de a dezvălui afacerile rău mirositoare din spatele uşilor închise. Observă Vlad Voiculescu :

< Semnalul este pentru orice om din administraţia publică, sau, dacă vreţi, din sistemul de sănătate, semnalul este că, dacă vrei să aperi interesul public, dacă vrei transparenţă, dacă vrei să oferi informaţii publice, trebuie să te temi, pentru că, dacă deranjezi, dacă deranjezi pe cine nu trebuie, dacă deranjezi un anumit sistem de privilegii, atunci sistemul va acţiona împotriva ta, cu tot ce are. >

Tot de secretomanie ţine şi chestiunea manipulării cifrelor prin intermediul structurii secrete numite Grupul de comunicare strategică. A fost nevoie de un an întreg de bătălii, inclusiv parlamentare, pentru a afla componenţa Grupului. Ţinerea la secret se explica tot prin dictatura Generalilor. Aparţinînd instituţiilor de forţă, ascunzînd cu greu epoleţii, membrii Grupului manipulau cifrele după interesele obscure ale Sistemului. Vlad Voiculescu are marele merit de a dezvălui acest lucru:

< O să îl rog pe domnul ministru interimar, care ocupă, de asemenea, funcţia de prim-ministru, să revadă metodologia făcută sub conducerea partidului dumisale, anul trecut, cu privire la raportarea deceselor, a deceselor din spitale COVID-19. Nu aş vrea să arunc numere, pentru că nu am reuşit să documentăm acest lucru, dar investigaţia noastră ne arată că există diferenţe fundamentale între numerele raportate şi cele reale. >

Că Pandemia a fost prilejul celui mai mare jaf din Istoria României o ştiam cu toţii. De cîte ori am spus asta am fost puşi la punct.

Iată însă că un om din interior, un fost ministru al Sănătăţii dezvăluie:

< De asemenea, dacă tot avem un ministru interimar care cunoaşte istoria anului trecut, o rugăminte pe care cred că este în interes public să o urmărim, este situaţia UNIFARM. UNIFARM a primit prin ordonanţă de urgenţă anul trecut 1,2 miliarde, este una dintre companiile în pericol de dispariţie ale statului român, este unul dintre marile furturi, dintre marile jafuri ale pandemiei, cel mai mare, cu siguranţă. Ar fi bine dacă în acest interimat aceste două lucruri ar fi clarificate, mai ales că sunt legate direct de partidul care a susţinut şi îl susţine pe domnul premier şi sunt direct legate de ceea ce s-a întîmplat în guvernarea anului trecut. Cred că românii trebuie să ştie. >

În ultimul an România, prin Florin Cîţu, a făcut cele mai mari împrumuturi din istoria sa. Toţi banii s-au dus în buzunarele Mafiei transpartinice.

Regimul Klaus Iohannis va rămîne în istorie drept regimul în care unii sau îmbogăţit fără măsură din Pandemia celor mulţi”.

