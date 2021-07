Iulian Bulai: Proiectul anti-LGBT anunțat de AUR, o aberație. Vom vota împotrivă

Proiectul îndreptat împotriva comunității LGBT este o aberație, declară Iulian Bulai, după ce AUR a anunțat că va depune un proiect de lege similar celui din Ungaria, care limitează promovarea în rândul minorilor a homosexualității și a schimbării de sex.

„Asistăm la o competiție a urii și a intoleranței din partea unui partid parlamentar care se vrea a fi serios, dar care își ia ca exemple partide extremiste și țări care sunt date la o parte în UE, care sunt marginalizate, pentru că nu înțeleg că trebuie să ne raportăm cu respect și cu demnitate față de toate persoanele, indiferent de orientarea lor, indiferent de apartenența lor etnică sau de orientarea lor sexuală. Asta face AUR acum, ostilizează o categorie socială din România și mai mult, creează o falsă problemă. În România, doar 7% dintre copii au acces la o minimă educație sexuală, care este educația sexuală clasică”, spune la RFI vicepreședintele USR PLUS Iulian Bulai, în contextul proiectului anti-LGBT anunțat de AUR.

El anunță că USR PLUS se va opune proiectului AUR în Parlament.

„Eu cred că noi, ce de la USR PLUS, ne vom opune unor asemenea aberații și ca la referendumul pentru definirea familiei în Constituție, eu cred că USR-ul se va opune și colegii mei din Parlament și cu mine vom vota împotriva acestui proiect. Nu am văzut acest proiect, nu știu dacă este depus, nu am avut o discuție la grupul parlamentar, pentru că este o știre foarte proaspătă și nici nu am discutat cu ceilalți colegi din conducerea partidului, dar sentimentul meu este că ne vom opune unei asemenea inițiative”, conchide Bulai.

AUR iniţiază un pachet legislativ anti-LGBT similar cu cel din Ungaria, care restricţionează accesul tinerilor la reprezentări ale altor obiceiuri sexuale decât heterosexualitatea şi la referiri la alte identităţi de gen decât cea atribuită la naştere.

„AUR susţine familia şi valorile creştine. Activiştii LGBTQI nu au ce căuta în şcolile şi în grădiniţele din România", a declarat Claudiu Târziu, co-preşedinte AUR.

(sursa: Mediafax)