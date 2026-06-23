Kelemen Hunor tranșează criza politică: Nu aș accepta niciodată voturile AUR, răul nu trebuie banalizat

Referitor la desemnarea lui Adrian Veștea și la eșecul acestuia de a obține sprijin parlamentar luni, Kelemen Hunor a declarat:

„În primul rând, trebuie să tragem concluzia că desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru dintr-un partid, fără ca acesta să se bucure de sprijinul partidului, este o decizie greșită încă de la început. Aceasta presupune că intenția celui care a propus candidatura a fost aceea de a reordona raporturile de forță din interiorul partidului. Dacă nu a fost intenția președintelui, atunci a fost a celor care i-au propus o astfel de soluție. Astăzi, acest lucru nu mai poate fi făcut. Reacția partidelor parlamentare a fost, din acest punct de vedere, foarte fermă. Pe de altă parte, desemnarea ca prim-ministru a unei persoane care, la nivel local, în calitate de primar sau de președinte al consiliului județean, poate fi considerată relativ de succes, dar care nu are experiența și capacitatea de a conduce un guvern, de a purta negocieri politice sau de a forma o majoritate, este sortită eșecului încă de la început. În al treilea rând, în timp ce se ducea lupta pentru puterea politică, toată lumea a uitat că există un interes public social care depășește obținerea puterii politice. Acest lucru nu a fost luat în considerare. Din decembrie 2024 se înregistrează o mișcare tectonică politică continuă, care încă nu a ajuns la un punct de echilibru. Aș putea spune că, din păcate, așa funcționează această țară. (...)”.

Referitor la ascensiunea AUR și la rolul tot mai important al formațiunii pe scena politică românească, liderul UDMR a afirmat:

„Dacă ne uităm la numărul de voturi obținute de AUR în 2024, care l-au transformat în al doilea partid politic ca putere, acest lucru arată că AUR se bucură de o susținere socială. Să lăsăm deoparte, deocamdată, judecățile noastre de valoare. În ultimul an și jumătate, care a fost unul dificil, ei au continuat să crească în ceea ce privește susținerea. Conform sondajelor, până în 2026, AUR a devenit cel mai susținut partid parlamentar din România. Încă din 2024 a început în mod conștient „domesticirea” AUR, (...) efortul de a-l face acceptabil în cercurile politice. Au început să construiască relații cu o parte a dreptei poloneze. Ulterior, au cooptat în structura lor politică specialiști cu care putem fi sau nu de acord, dar care sunt recunoscuți din punct de vedere profesional. Au început să transforme AUR într-o forță capabilă să guverneze, iar acest proces continuă și astăzi. Momentul de luni, când George Simion l-a chemat pe Veștea la el, face parte din acest proces. PSD a mizat pe voturile AUR, dar nu le-a obținut. Acest lucru arată că AUR își pune în prim plan propriile interese pe termen lung”.

Întrebat dacă AUR ar putea face parte din coaliția de guvernare înainte de următoarele alegeri, acesta a răspuns: „AUR nu are acest interes. În rest, orice este posibil”.

Cât despre care ar fi soluția potrivită pentru actuala criză politică, Kelemen a spus că există o „o singură soluție bună”, anume „restabilirea vechii coaliții”.

„Astăzi recunosc și eu că șansele ca acest lucru să se întâmple sunt egale cu zero. Se poate lua în considerare susținerea unui guvern minoritar, pur social-democrat, bazat pe PSD. Pentru aceasta este necesar un acord de cooperare parlamentară pentru următorul semestru, care să includă adoptarea următorului buget. Va fi nevoie de sprijinul PNL, al UDMR și al partidelor minoritare, ceea ce ar asigura, în mare măsură, majoritatea necesară pentru învestire. Pe baza negocierilor de până acum, acest scenariu are șanse bune. Este puțin probabil ca USR să se alăture acestei soluții, dar nici nu exclud această posibilitate. Cealaltă opțiune ar fi un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, cu sprijinul PSD, tot pe baza unui acord de șase luni. Alegerile anticipate nu reprezintă o soluție. Dizolvarea parlamentului ar paraliza funcționarea țării pentru o perioadă îndelungată. În plus, nu există un cadru legal pentru organizarea unor alegeri anticipate”.

Întrebat dacă UDMR ar accepta o invitație din partea PSD pentru a participa la un guvern minoritar, Kelemen a spus că „am accepta să susținem un astfel de cabinet. Aceasta este opțiunea principală. Nu s-a vorbit despre intrarea noastră într-un guvern minoritar condus de PSD”.

Referitor la poziționarea UDMR în raport cu PSD, PNL și USR, Kelemen a declarat:

„Nu trebuie să ne bazăm pe niciuna dintre aceste variante pe termen lung. Nu merită să facem asta. Cei care nu ne cunosc gândesc astfel. Nicăieri nu scrie că UDMR este în urma PSD-ului. Am văzut că și cei din PSD s-au simțit jigniți. Nu există o tradiție conform căreia UDMR să urmeze PSD-ul. Am guvernat deja împreună cu PSD-ul, am ieșit din coaliție, am fost înlocuiți de PSD, au fost și momente în care am colaborat în parlament. Nu există o tradiție conform căreia UDMR să fie un „urmaș” al cuiva. La fel cum nici PNL-ul nu a fost și nu va fi vreodată în urma noastră. UDMR va continua să gândească cu capul propriu. (...) Uneori am fost înțeleși greșit tocmai pentru că s-a răspândit zvonul că am fi adepții cuiva”.

Întrebat când ar putea avea România un nou guvern cu drepturi depline, liderul UDMR a răspuns:

„Ar fi bine dacă săptămâna viitoare, luni sau marți, s-ar putea vota noul guvern. Președintele se va consulta marți cu partidele, după care va fi desemnat un candidat la funcția de prim-ministru, care va trebui să înceapă negocierile pentru formarea guvernului (...). La sfârșitul acestei luni ar trebui să aibă loc votul”.

(sursa: Mediafax)