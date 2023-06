Kelemen Hunor participă la Congresul USR: "Bine v-am găsit după aterizarea noastră forțată"

Acesta i s-a adresat președintelui USR, Cătălin Drulă.

„Îți mulțumesc Cătălin, m-ai invitat la acest congres acum trei săptămâni. Nici tu, nici eu nu știam ce se va întâmpla peste trei săptămâni. Am emoții, trebuie să recunosc în fața voastră, și nu din cauză că n-am mai vorbit în fața oamenilor, am emoții că n-am mai fost la un congres al unui partid de opoziție de foarte mult timp. Dar încerc să mă obișnuiesc cu acest statut și bine v-am găsit după aterizarea noastră forțată. Voi cunoașteți sentimentul. Cunoașteți sentimentul, nu trebuie să vă explic eu cum e când ai făcut treabă și te trezești pe peron”, a spus Kelemen Hunor.

„Azi nu o să vorbesc despre supărările, dezamăgirile noastre, nici nu caut explicații la cele întâmplate, cu toate că sunt întrebări legitime și poate să fie din lăcomie, poate să fie din dorința de răzbunare, poate să fie din eroare strategică, chiar nu mai contează”, a adăugat liderul UDMR.

El a vorbit și despre începutul colaborării cu USR, din urmă cu peste doi ani.

„Acum doi ani și jumătate am plecat împreună la drum, după 9-10 luni ne-am despărțit. AM mai continuiat fiindcă eram de bună credință, știam că trebuie să oferim societății profesionalism, seriozitate și foarte multă muncă și acum sunt convins că are nevoie țara de așa ceva”, a mai spus Kelemen Hunor.