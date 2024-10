Kelemen Hunor: Nu este jobul meu să mă delimitez de Viktor Orban

UDMR este acuzată de ani buni în spațiul public că tolerează afirmațiile antieuropene, populiste și uneori chiar cu tentă rasistă ale premierului ungar, Viktor Orban, pentru că partidul său, FIDESZ, finanțează masiv fundații și persoane fizice din Transilvania.

Kelemen Hunor spune într-un interviu la RFI că „problemele României nu au nici o legătură cu Orban și cu Guvernul condus de Orban. De aceea, aceste acuzații sunt absolut gratuite și n-au nici o legătură cu România. Bineînțeles, avem o relație bună, o relație colegială, discutăm din când în când, nu foarte frecvent. Și da, ei susțin o grămadă de instituții culturale și de învățământ și de sport în România, așa cum și România ar trebui să susțină românii din Ucraina, românii din Valea Timocului și din păcate nu facem".

La remarca realizatorului că i s-a reproșat de-a lungul timpului că nu se delimitează de declarațiile antieuropene și populiste ale lui Viktor Orban, liderul UDMR a răspuns: „Nici nu trebuie să mă delimitez, nu asta este sarcina mea".

La remarca RFI că pasivitatea sa vulnerabilizează UDMR-ul și că este perceput ca fiind "omul lui Viktor Orban", Kelemen Hunor a replicat: "Eu n-am ce să fac cu aceste acuzații sau afirmații, eu sunt responsabil pentru ceea ce fac eu. Uitați-vă ceea ce fac eu de când sunt în politică și spuneți-mi ce nu a fost în regulă, unde am greșit eu. Am greșit și eu și când eram ministrul Culturii am greșit și când eram în Parlament poate am greșit de mai multe ori. Unde am greșit eu?".

(sursa: Mediafax)