Klaus Iohannis a aprobat declasificarea informațiilor discutate în ședința CSAT din 28 noiembrie 2024. Un milion de dolari pentru promovarea lui Călin Georgescu pe TikTok

UPDATE SRI scrie, în raport, ca un cetățean român din Brașov, Bogdan Peșchir, a plătit influencerilor de pe TikTok, care l-au promovat pe Călin Georgescu, în jur de $1 milion, din care aproximativ $400.000, în ultima lună, înainte de alegeri.

Influenceri români au fost contactați pe e-mail de o firmă sud-africană pentru a promova candidatura lui Georgescu contra sumei de 1.000 de euro pentru distribuirea unui videoclip, conform documentelor din CSAT.

Potrivit documentelor prezentate de SRI, activitatea de promovare masivă a lui Călin Georgescu a presupus o campanie pe TikTok, prin intermediul mai multor conturi coordonate ce au publicat activ continuț electoral, atât cu ajutorul algoritmilor de recomandare, cât si prin promovare plătită.

1 Reteaua de conturi asociată direct campaniei lui Călin GEORGESCU a fost formată inițial din 25.000 de conturi la nivelul platformei TikTok, care au devenit foarte active cu două săptămâni înainte datei scrutinului electoral. Campania de promovare a avut o organizare deosebit de bună, numărul urmăritorilor crescând semnificativ.

S-a observat faptul că 797 dintre conturile care au format initial reteaua de sustinere au fost create încã din anul 2016. Acestea au avut o activitate foarte redusă (1%) până la 11.11.2024, moment la care a fost activată la capacitate maximă.

Prezintă o importanță deosebită faptul că nu au fost utilizate resurse tehnice comune și nu au fost observate adrese IP partajate (IP sharing). Concret, conturile de TikTok în cauză au avut alocate adrese IP unice, ceea ce denotă un mod de operare menit să îngreuneze activitățile de identificare a amplorii rețelei pe baza utilizării unei infrastructuri comune (aspect caracteristic rețelelor de boți).

2 Activitatea conturilor din rețea a fost organizată în afara platformei TikTok, respectiv la nivelul aplicației de mesagerie instantă Telegram.

A fost identificat canalul de Telegram Propagator - implică-te si tu, Renasterea României, Hrană Apã Energie (@propagatorcg), care are rol de a coordona alti utilizatori cu privire la postãrile si continutul video distribuit.

Abonatii@propagatorcg au primit instructiuni clare privind modalitatea de actiune a conturilor, recomandãri privind comportamentul utilizatorilor la nivelul TikTok, respectiv mesajele care ar fi urmat sã fie promovate sau distribuite, în sensul includerii unor emoji special alese si a numelui candidatului pentru a exploata algoritmii TikTok.

Acestea erau pregătite anterior si încărcate instant în cadrul TikTok. Astfel, la nivelul unor grupuri dedicate de Telegram au fost identificate postãri care incurajau urmăritorii sã posteze anumite etichete predefinite (,#CG", "#diaspora", „#calingeorgescu"), sã distribuie anumite videoclipuri postate pe grupuri, respectiv indicatii pentru eludarea mecanismelor de verificare ale platformei TikTok (inregistrarea ecranelor si modificarea continutului pentru a fi percepute de platformä drept continut original).

În 24.11.2024,@propagatorcg avea 1.088 abonati, iar la 01.12.2024 acesta avea 5.005 utilizatori, cu o crestere de 603 membri fată de ziua anterioară.

Prima sesizare a TikTok cu privire la faptul cã se desfäsoarã o campanie de promovare a lui Călin Georgescu a avut loc în 2020, iar, în anul 2021, a fost raportat de acestia (cel mai probabil către conducerea TIK TOK) ca fiind o activitate suspectă.

Concluziile analizei actuale relevă următoarele:

• au fost identificate canale de Telegram si Discord unde se discuta cum sã se coordoneze si sa evite blocarea pe platformã, astfel că nu s-a identificat o legãtură directă între multiplele conturi de TikTok utilizate in promovarea lui Călin Georgescu, dat fiind că activitatea era desfăsurată din geolocatii multiple;

• activitatea conturilor ar fi fost coordonatã de către un actor statal, care ar fi utilizat un canal alternativ de comunicare pentru „rostogolirea" mesajelor pe platformă;

• nu foloseste ferme de boti pe platformã, ci opereazã mai discret din afară, ca sã nu încalce politicile de utilizare a platformei;

• cei implicati in campania de promovare a celui în cauză dovedesc o cunoastere foarte buna a politicilor de securitate ale TikTok, având si know-how-ul necesar pentru eludarea acestora;

• in spate este o firmã foarte bună de digital marketing;

• conturile care l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok au diseminat mesaje identice, fãră sã existe coordonare pe platformă (nu au fost decelate amprente digitale care sã conecteze dispozitivele utilizate).

Cresterea conturilor nu a fost organicã (similarã unor evenimente virale natural), astfel că TikTok apreciază că, practic, sunt voluntari coordonați (”mass guerilla political campaign” sau ”forță brută de atac in cybersecurity’), iar “activitatea conturilor ar fi fost coordonată de către un actor statal, care ar fi utilizat un canal alternativ de comunicare pentru ”rostogolirea” mesajelor pe platformă”, se arată într-un document SRI declasificat miercuri de CSAT, potrivit Antena 3 CNN.

De asemenea, in ultimele zile, TikTok a mai identificat o activitate de promovare masivă, derulată în ultimele două săptămâni, pentru susținerea POT (Partidul Oamenilor Tineri), partid suveranist, înființat in anul 2023, care îl susține pe Călin Georgescu.

Stire intiala Hotărârea adoptată de membrii CSAT în aceeași ședință a fost transmisă către mai multe instituții-cheie, inclusiv SRI, SIE, MAI, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Biroul Electoral Central (BEC), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), Ministerul Justiției și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Acestea sunt însărcinate să demareze, în regim de urgență, măsurile necesare clarificării aspectelor discutate în cadrul ședinței, în limita competențelor legale.

Decizia vine pe fondul unor discuții sensibile legate de securitatea națională, evidențiind importanța cooperării între instituțiile statului pentru soluționarea problemelor prioritare.

Documentele declasificate:

Document CSAT Ministerul Afacerilor Interne

Document CSAT Serviciul de Informații Externe

Document CSAT Serviciul Român de Informații I

Document CSAT Serviciul Român de Informații II

Document CSAT Serviciul de Telecomunicații Speciale