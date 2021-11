Klaus Iohannis anunță noul premier. Promisiunile lui Nicolae Ciucă privitoare la programul de guvernare

Președintele Klaus Iohannis a anunțat noul premier în persoana liberalului Nicolae Ciucă.

"S-a încheiat sesiunea de consultări cu partidele parlamentare. Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, din care fac parte ppNL PSD UDMR și grupul minoritățiilor. Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină impreună la consultări, am acceptat acest lucru, și am avut discutii pe care le consider foarte bune. Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o, în consecinta îl desemnez pe Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală și pentru a se prezenta în fața parlamentului pentru votul de incredere. Va doresc mult succes!"

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, a promis că va prezenta un program de guvernare care să rezolve principalele probleme ale societății.

"În ultimele zile am lucrat împreună cu celelalte partide, să putem sa agregăm un program de guvernare și să se constituie o coaliție solidă în Parlamentul României, astfel încât să asigurăm un guvern care sa asigure stabilitatea țării, în măsură să rezolvăm pandemia de covid, criza energetică și să avem un program guvernamental care să pună in practică soluțiile necesare pentru implementarea PNRR. Este prima dată cand un program de guvernare prevede un procent substanțial pentru investiții solide și de măsuri sociale. Sperăm ca, de joi, să ne apucăm serios de treabă la nivelul echipei guvernamentale".

Nicolae Ciucă este general de armată cu patru stele, în rezervă. El a devenit membru PNL în urmă cu un an.