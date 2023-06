Iohannis, despre canalul Bîstroe: Până acum a fost un mit. Nu au fost lucrări de adâncire, ci de întreținere

„Cea mai mare parte din exporturi din cerealele ucrainene se face prin România. (...) Noi am înlesnit acest export, am scutit de taxe, și credem că e un lucru corect că facem asta față de Ucraina și față de multe state care depind de aceste cereale din Ucraina. (...) Sigur că noi am căutat și găsit căi prin care să nu fie dezavantajați producătorii interni”, spune Klaus Iohannis.

Referitor la Canalul Bîstroe, el spune că „există de mult intenția ucraineană de a folosi într-un mod rezonabil canalul Bîstroe pentru a ieși la Marea Neagră”.

„Dacă se vor face lucrări sau nu, rămâne de văzut. Până acum a fost un mit. Nu s-au făcut lucrări de adâncire. Ultimele măsurări au arătat că s-au făcut lucrări de întreținere. Dacă se vor face alte lucrări decât de întreținere, nu se vor face fără să fie cooptate autoritățile internaționale, care se preocupă de Deltă, și fără România. Nu cred că există aici o discuție. Discuția care a fost s-a dovedit a fi contraproductivă. Însă e adevărat: ucrainenii vor să existe un trafic mai intens pe Dunăre”, încheie șeful statului.

(sursa: Mediafax)