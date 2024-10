Lasconi, după ce Ciolacu a spus că justiția funcționează: Serios?

„Am citit declarația lui Marcel Ciolacu, care spune că „Justiția funcționează, hai să o lăsăm în pace”. Serios? Cum să spui că funcționează când doar într-un an au fost închise 5.000 de dosare prin prescriere? Asta înseamnă mii de cazuri de corupție, evaziune fiscală și alte infracțiuni grave care au fost lăsate fără nicio sentință. Cum putem să închidem ochii când marii fugari, condamnați pentru corupție, ne zâmbesc sfidător în pozele de pe Instagram, în timp ce stau pe plaje și iahturi luxoase? Cum să spunem că totul e în regulă, „să închidem acest capitol”, când avem cazuri revoltătoare, precum cel al lui Mario Iorgulescu, care a fost scăpat de condamnarea de 14 ani pentru omor după ce a ucis un tânăr, conducând drogat și cu viteză mare? M-am săturat să văd beizadele scăpate de justiție”, spune Elena Lasconi.

Președintele USR afirmă că dacă aceasta este definiția lui Ciolacu pentru „justiția care funcționează”, „atunci e clar că avem o mare problemă”.

„Justiția nu funcționează. Și o spun cu toată responsabilitatea. Acum e mai mult despre privilegiile celor aflați în fruntea statului, despre privilegiile copiilor lor, care și-au făcut alte reguli decât noi toți. Iar eu nu vreau să las asta să continue”, afirmă Lasconi.

Ciolacu a precizat că în cazul în care nu va mai fi președintele PSD, lasă în urmă „ceva totuși schimbat major față de ce a fost: am deschis foarte mult partidul”.

„Câteodată mi-a reușit, câteodată nu, dar am schimbat ceva. Am văzut ultima critică, de la lansarea programului, că Ciolacu nu a vorbit despre justiție. Iertați-mă, dar cred că am vorbit prea mult despre justiție. Funcționează justiția, hai să o lăsăm în pace”, a mai spus președintele PSD.

