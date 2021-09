Legea consumatorului vulnerabil, adoptată de Camera Deputaților. Se va aplica de la 1 noiembrie

Legea privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil a fost adoptată, a anunțat marți ministrul Energiei, Virgil Popescu. Conform acestuia, legea urmează să se aplice de la 1 noiembrie.

„Legea privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie a fost adoptată! Am votat Pentru! Totodată, vreau să le mulțumesc colegilor parlamentari care au înțeles cât de importantă este legea și au adoptat și amendamentele pe care le-am propus cu colega mea Raluca Turcan pentru ca legea să se aplice începând cu data de 1 noiembrie 2021”, a anunțat Virgil Popescu.

Conform acestuia, măsurile vor afecta peste 10 milioane de români.

„De asemenea, vreau să reamintesc că lucrăm și la o Ordonanță de Urgență prin care să compensăm până la nivelul venitului mediu sau consumului mediu și vrem să compensăm în totalitate iarna aceasta. Vorbim de iarnă care începe la 1 noiembrie, se termina 31 martie. Deci avem tot timpul. Deci vorbim și aici de peste 10 milioane și ceva de români”, susține ministrul.

Și deputatul USR PLUS Oana Țoiu anunțase marți că proiectul a fost adoptat în ședința reunită a Comisiei pentru muncă și protecție socială, Comisiei pentru politică economică și Comisiei pentru industrii și servicii.

„Legea prevedea un tabel fix al cuantumului de referință al facturilor. Am propus, cu colegii din USR PLUS, și a fost susținut de grupurile parlamentare din coaliție și de minister, un amendament care să permită actualizarea acestor valori de referințe, de oricâte ori este necesar, rapid, prin Hotărâre de Guvern. Am propus de asemenea, și a fost aprobat, un plafon minim sub care să nu poată fi coborât prin HG la cuantumul valorilor propuse ca fixe inițial în proiectul de lege. (250 RON/lună pt. gaze, 500 RON/lună pentru energie electrică și 160 RON/lună pentru lemne). Ceea ce era plafon fix, deci suma maximă prevazută, în proiectul inițial, acum a devenit plafon minim”, a scris deputatul pe Facebook.

Ea susține că USR PLUS a susținut propunerea Guvernului și nu s-a opus propunerii celorlalte grupuri parlamentare de a crește numărul de beneficiari.

„Am semnalat riscul ca o parte dintre beneficiari să depună cereri pe formatul vechi și să nu fie la timp la curent cu modificările propuse, caz în care este necesar să nu rămână pe dinafară fără sprijin că au completat alt set de hârtii. Soluția pe care am propus-o a fost ca indiferent de formatul depus (vechi sau nou) cererile să le fie luate tranzitoriu în considerare în acest sezon rece și să fie informați și ghidați spre forma avantajoasă de sprijin pentru ei. Ministerul a acceptat să preia asta în normele metodologice dar va depinde mult și de primării, care sunt interfața cu beneficiarii”, a mai anunțat Oana Țoiu.

(sursa: Mediafax)