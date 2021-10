Lider PSD: Costel Alexe trebuie să plece urgent din fruntea CJ Iași

Costel Alexe trebuie să plece din fruntea CJ Iași, pentru că nu a redeschis Spitalul mobil de la Lețcani, declară senatorul Maricel Popa, liderul PSD Iași: „Cred că este vorba despre rea voință și nepăsare. Nu este posibil să nu redeschizi un spital, doar pentru că l-a construit Popa”.

„În luna august, atunci când spitalul mobil de la Lețcani a fost preluat de ISU am lansat o provocare pentru Costel Alexe. Am spus atunci că dacă unitatea medicală va fi redeschisă înseamnă că am avut dreptate, dacă nu, înseamnă că a fost corect cum a procedat el. Iată că, în numai câteva zile, Armata, ISU și cei de la Euronest au reușit, împreună, ceea ce Consiliul Județean nu a reușit timp de 8 luni. Au redeschis spitalul mobil. Dar nu mă bucur că am avut dreptate, ci pentru că bolnavii de COVID-19 vor avea șansa să fie tratați în cele mai bune condiții. Suntem într-un moment critic. Spitalele ieșene sunt pline de pacienți infectați cu coronavirus. Bolnavii cu alte patologii sunt trimiși acasă. Mai mult, la Spitalul de Boli Infecțioase ambulanțele așteaptă ore întregi până ce pacienții sunt preluați de medici. Îmi pare rău să o spun. Cred că este vorba despre rea voință și nepăsare”, declară senatorul Maricel Popa, fost președinte al Consiliului Județean Iași.

Liderul social-democraților ieșeni spune că „nu este posibil să nu redeschizi un spital, doar pentru că l-a construit Popa”.

„Din acest motiv, penalul Costel Alexe trebuie să plece urgent din fruntea Consiliului Județean. Nu l-a interesat niciun moment de ieșeni, ci doar de orgoliul propriu. Nu a pierdut doar lupta cu virusul, ci și pe cea cu omenia, profesionalismul și competența» a declarat senatorul Maricel Popa, președintele PSD Iași. Spitalul Mobil de la Lețcani este dotat cu absolut toate echipamentele și materialele necesare funcționării, fără a fi necesară dislocarea de aparatură din alte surse. A fost predat spre folosință, din septembrie 2020, Spitalului de Boli Infecţioase «Sf. Parascheva» din Iaşi, ca secție exterioară a unității medicale. În perioada octombrie 2020 – ianuarie 2021 au fost tratați peste 1000 de pacienți, după care administrația penelistă l-a închis motivând faptul că nu prezintă siguranță pentru pacienți”, conchide Popa.

Spitalul modular, care funcționează ca secție externă a Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, a operaționalizat, începând din seara zilei de marți, paturile de secție boli infecțioase pentru pacienții cu forme medii de boală și a primit, în cursul nopții de marți spre miercuri, primii zece astfel de pacienți.

Conform MApN, în funcție de disponibilitățile tehnice și de asigurarea de personal de specialitate, Spitalul Mobil Lețcani poate crește gradual capacitatea ATI până la numărul maxim de 48 de paturi.

(sursa: Mediafax)