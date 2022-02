Lider UDMR, despre renegocierea PNRR: Eu cred că nu ar face bine țării, mai ales într-o asemenea situație de criză

„Eu nu cred că ar trebui renegociat. Am văzut că și colegii de la PSD mai nou au folosit termenul de optimizare și nu de renegociere. N-ar trebui să renegociem acest PNRR. Am văzut că și Comisia a reacționat. Nu cred că ar fi util să renegociem PNRR-ul”, a spus Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, la RFI.

El atrage atenția că România ar părea „neserioasă”, dacă ar renegocia PNRR.

„În nici o altă țară membră nu am văzut să renegocieze PNRR-ul. După părerea mea, am părea neserioși în fața UE, dacă am merge acum cu o renegociere a PNRR și cred că ar avea un efect nefast și asupra cheltuirii acelor fonduri prevăzute de PNRR pentru dezvoltarea României, pentru că dacă te duci pentru o renegociere, acea renegociere durează și până atunci nu putem să folosim acele fonduri prevăzute de PNRR. Eu cred că nu ar face bine țării, mai ales într-o asemenea situație de criză”, a mai spus liderul deputaților maghiari din Parlamentul României, potrivit Mediafax.

Liderul deputaților UDMR mai precizează că nu există un acord în coaliție pe tema renegocierii PNRR.​