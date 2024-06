Liderul PSD Iulian Badea: „Dreptul elevilor de a beneficia, în mod gratuit, de uniformă școlară rămâne un imperativ.”

Uniformele școlare nu sunt o noutate pentru România. Ele au o istorie lungă și semnificativă, datând din anul 1897, când primele uniforme au fost introduse la Turnu Severin. Acest concept a fost ulterior extins la nivel național prin reforma educațională amplă promovată de Spiru Haret, un reformator recunoscut al învățământului românesc. Începând cu această perioadă, uniformele școlare au devenit o normă, reprezentând nu doar un simbol al disciplinei și egalității, ci și un element de coeziune în comunitatea școlară.

Uniformele școlare reprezintă mai mult decât o simplă îmbrăcăminte. Ele sunt un simbol al disciplinei, egalității și apartenenței la comunitatea educațională. Prin introducerea posibilității ca uniformele școlare să fie acordate de către stat în mod gratuit, ne propunem să promovăm aceste valori în rândul elevilor noștri, oferindu-le un mediu de învățare ordonat și echitabil.

În ultimii ani fenomenul bullyingului s-a intensificat ajungând să adopte forme diversificate, inclusiv legate de diferențele vestimentare dintre elevi.

De asemenea, potrivit studiilor realizate de Comisia Europeană, abandonul școlar este cauzat de problemele de familie, dificultăți de învățare sau în cele mai multe cazuri situația socio-economică precară, care din păcate se poate traduce prin imposibilitatea părinților de a susține achiziționarea rechizitelor sau a obiectelor vestimentare necesare frecventării cursurilor fizice.

Scopul principal al acestui proiect de lege este de a crea un mediu de învățare mai ordonat și mai echitabil. Uniformele școlare vor contribui la eliminarea diferențelor socio-economice vizibile, promovând astfel egalitatea și coeziunea între elevi. De asemenea, ele vor reduce presiunea asupra elevilor și familiilor în ceea ce privește moda și competiția vestimentară, permițându-le să se concentreze mai mult pe educație și dezvoltare personală.”* a declarat viceliderul PSD Iulian Badea.

Argumentele pot să fie în favoarea uniformelor școlare când se discută despre abandonul școlar.

Reintroducerea uniformelor școlare în România ar putea aduce un plus de ordine și echitate în sistemul educațional, contribuind la formarea unei generații de elevi mai bine pregătiți și mai conștienți de importanța valorilor morale și sociale. Această inițiativă se aliniază cu tradiția educațională a țării noastre și cu exemplele de bune practici internaționale, demonstrând angajamentul României față de o educație de calitate și echitabilă pentru toți elevii.

Proiectul de lege propus de viceliderul PSD Iulian Badea pentru introducerea gratuității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar este o inițiativă care merită atenția și sprijinul comunității educaționale din România. Argumentele în favoarea uniformelor școlare sunt puternice și bine fundamentate, evidențiind beneficiile acestora în promovarea egalității, disciplinei și coeziunii în rândul elevilor.

Unul dintre cele mai puternice argumente în favoarea uniformelor școlare este promovarea egalității și incluziunii. Într-o societate în care diferențele socio-economice sunt din ce în ce mai evidente, uniformele școlare pot juca un rol important în reducerea acestor discrepanțe în mediul educațional. Ele oferă fiecărui elev aceeași identitate vizuală, eliminând astfel posibilele discriminări bazate pe statutul social sau financiar al familiilor lor.

Focus pe educație

Uniformele școlare contribuie la crearea unui mediu de învățare în care atenția se concentrează mai mult pe educație și mai puțin pe aspecte exterioare, cum ar fi moda sau statutul social. Elevii nu mai sunt nevoiți să se preocupe de ce haine să poarte pentru a fi acceptați sau pentru a se încadra în anumite grupuri sociale, ceea ce le permite să se concentreze mai mult pe studii și activități academice.

Siguranță și disciplină

Uniformele școlare facilitează recunoașterea rapidă a elevilor atât în interiorul, cât și în afara unității de învățământ, ceea ce contribuie la creșterea siguranței. De asemenea, ele sunt asociate cu o creștere a disciplinei în școli, deoarece contribuie la instaurarea unui cadru de respect reciproc și reguli clare de conduită.

Economie pentru familii

Uniformele școlare pot reprezenta și o economie semnificativă pentru familii. Achiziționarea unei uniforme standardizate este adesea mai puțin costisitoare decât cumpărarea unui set complet de haine de zi cu zi pentru întregul an școlar. Acest lucru reduce presiunea financiară asupra părinților și contribuie la un acces mai egalitar la educație pentru toți elevii, indiferent de statutul lor socio-economic.

In acest sens, având in vedere faptul ca potrivit Legii învățământului preuniversitar nr. 198 din 2023, la Articolul 1, alineatul (1) este prevăzut faptul ca în tara noastră, învatamântul preuniversitar constitue o prioritate națională, precum si a faptului ca la Articolul 2, este stipulat faptul că sistemul de învatământ promoveaza ca si valori universale echitatea, prin respectarea dreptului fiecarui copil de a beneficia de sanse egale, precum si incluziunea, prin asigurarea accesului si participarii la educatie a tuturor copiilor, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificultatile acestora si in acord cu nevoile individuale sau cu nivelul de sprijin necesar, consider ca prezentul proiect de lege poate contribui chiar si la reducerea abandonului scolar.

De asemenea, având in vedere faptul ca potrivit articolului 135, alineatul(2) este prevazut faptul ca învățământul obligatoriu de stat este gratuit, precum si a prevederilor articolului 106, alineatul (2), litera c), potrivit căruia elevii au obligatia de a se prezenta la școală intr-o ținută vestimentara decenta si adecvata, consider oportun ca acestora sa li se acorde si dreptul de a beneficia, in mod gratuit, de uniforma școlară.

De asemenea, aprobarea detaliilor tehnice privind obiectele vestimentare și de încălțăminte ce compun uniforma școlară se va realizeaza printr-un ordin al ministrului educației, tocmai pentru a fixa aceeași semnificație, universal valabilă, a conceptului de uniforma școlară.” * mai precizează deputatul PSD Iulian Badea.