Fiica lui Corneliu Vadim Tudor candidează din partea AUR la Primăria Sectorului 5

Potrivit unui comunicat al AUR, Lidia Vadim Tudor a absolvit Colegiul Național ,,I.L. Caragiale” și a urmat apoi cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Spiru Haret. Are un master în Mass-Media și Comunicare. A urmat și cursurile Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Spiru Haret și deține un master și în Psihologie Clinică și intervenție psihologică.

„Cunoaștem cu toții Sectorul 5 ca având două caracteristici eterne parcă: cel mai mic și cel mai sărac sector al Bucureștiului. În cariera mea din Administrație am avut o scurtă experiență la Primăria Sectorului 5 și am reușit să aflu atunci cât de mare este nevoia pentru investiții serioase și abordări serioase în sectorul 5. Am învățat că este nevoie de la regenerarea zonelor defavorizate celebre care ne au făcut o publicitate negativă la nivel internațional, celebra Aleea Livezilor, zona Iacob Andrei, și am putea enumera mult mai multe, până la nevoia de readucere a farmecului cartierului Cotroceni sau a zonei centrale a sectorului. (...) În Sectorul 5 avem școli care se închid pentru că sunt invadate de ploșnițe, iar asta reflectă o lipsă de investiții care durează de ani de zile în sector cu școli la care încep lucrările și care sunt abandonate practic trecând anii aglomerând școlile cu învățarea în două sau în trei schimburi. Este nevoie de o abordare serioasă și curajoasă, este nevoie de un primar care să nu se teamă de fondurile europene, este un alt element care a caracterizat administrația Sectorului 5 de mulți ani de zile”, a spus Mihai Enache, candidatul AUR pentru Primăria Municipiului București.

În cadrul evenimentului de prezentare, Lidia Vadim Tudor a declarat că a acceptat propunerea AUR de a candida pentru postul de primar al Primăriei Sectorului 5, la aproape nouă ani de la moartea tatălui său, acum când adevărul spuselor lui este mai evident ca oricând, și că a decis să se implice într-un mod activ în producerea schimbării de care țara, Capitala și sectorul au atâta nevoie.

„Sunt născută, am crescut, am învățat, m-am dezvoltat în Sectorul 5, deci sunt get-beget din Sectorul 5 și în toți acești ani am avut ocazia să cunosc îndeaproape problemele cu care se confruntă cetățenii acestui sector, de la aspecte care țin de siguranță a copiilor în școli, grădinițe și licee, până la chestiuni ce țin de Sănătate Publică, lipsa sau, acolo unde a fost cazul, ineficiența programelor de prevenție în rândul tinerilor, aspecte legate de conștientizarea riscului transmiterii bolilor, a consumului de droguri, de alcool sau de tutun, în rândul adolescenților mai ales, aspecte legate de igienizarea corespunzătoare a străzilor și a parcurilor din sector, de reabilitarea și consolidarea blocurilor, de canalizare și asigurarea apei potabile, de asfaltarea străzilor de care mulți primari până acum nu s-au ocupat în anumite zone care nu sunt atât de vizibile în sector, dar în care oamenii trăiesc. Toate acestea sunt probleme cu care toți cei care locuim aici ne confruntăm zi de zi. Cred că a venit momentul să oferiți tinerilor susținuți de oameni cu experiență în Administrația Publică, așa cum sunt cei de la filiala Sectorului 5, șansa de a se implica și de a face ceva pentru o schimbare majoră”, a subliniat candidatul AUR la Primăria Sectorului 5.

(sursa: Mediafax)