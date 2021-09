Liviu Dragnea anunță un nou partid

După ieșirea din închisoare, fostul lider al PSD Liviu Dragnea face dezvăluiri despre averea sa și verificările Autorității Naționale pentru Integritate. "Am avut două cercetări din partea ANI în ceea ce...

Vaccinurile anti-COVID vor fi disponibile pentru utilizare la copiii sub 12 ani din această toamnă, a anunțat dr. Anthony Fauci. Vaccinul Pfizer va deveni probabil disponibil pentru copiii mici înainte de vaccinul Mo...

Co-preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, a fost invitatul emisiunii OFF/On The Record, pe Aleph News. „Nu mai există şedinţe de coaliţie. Cu acest prim ministru, nu mai poate fi o coaliţie cu USR PLUS. Noi...