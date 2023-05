Lucian Bode: Rediscutăm toate ministerele. Ministerul Dezvoltării ar putea reveni PNL

„În ceea ce privește structura guvernului, poziția PNL exprimată ieri (vineri - n.r.) a fost aceea de a respecta protocolul semnat în 2021 între cei patru parteneri. Am spus foarte clar - dacă există dorința din partea unuia dintre parteneri, PSD în cazul de față, să schimbăm protocolul, noi am solicitat două lucruri - reducerea numărului de ministere și rediscutarea tuturor portofoliilor de la zero. În varianta în care PSD a propus schimbarea protocolului prin menținerea Ministerului Transporturilor în responsabilitatea PSD, atunci propunerea noastră a fost să reducem numărul de ministere de la 20 la maximum 18 și să rediscutăm toate portofoliile, astfel încât la sfârșitul săptămânii viitoare să avem definitivată structura guvernului pentru a ne putea întoarce în forurile decizionale pentru a echipa această structură cu oameni. Nu am ajuns la o înțelegere ieri (vineri - n.r.) în ceea ce privește definitivarea unei structuri a guvernului”, spune Lucian Bode.

Secretarul general al PNL apreciază că „cel mai probabil” la începutul săptămânii viitoare negocierile vor fi finalizate.

Întrebat dacă PNL ar putea prelua Ministerul Dezvoiltării, Bode afirmă: „În condițiile în care rediscutăm toate ministerele, orice e posibil. PNL are suficiente resurse umane să conducă orice minister, inclusiv Ministerul Dezvoltării”.

De asemenea, întrebat despre poziția liderilor UDMR, potrivit căreia Uniunea ar putea ieși de la guvernare dacă nu păstrează Ministerul Dezvoltării, liberalul spune: „Este foarte simplu, dacă rămânem în formula de 18 ministere, UDMR va avea două ministere și vicepremier, PNL va avea opt ministere, vicepremier și SGG, iar PSD va avea opt ministere, premier, vicepremier și cancelarul guvernului. Dacă pe cele două ministere care revin UDMR se agreează o formulă unanim acceptată și de PSD, și de PNL, stau la masă. Dacă nu, este decizia domniilor lor”.

Liderii PSD, PNL și UDMR s-au reunit pentru a renegocia protocolul coaliției de guvernare.

„Chestiunile legate de împărțirea ministerelor, de cine și cum face Coaliția sunt chestiuni care se negociază între partide. Nu este o negociere la care trebuie să participe președintele statului, însă așteptarea mea este ca această negociere să se finalizeze până săptămâna viitoare, să se intre efectiv în procedurile care se vor finaliza, sper, în puține zile cu un nou Guvern prin care se realizează așa numita rotație, adică prim-miniștrii să se schimbe și ministerele să se ocupe cu oameni performanți”, spunea miercuri președintele Klaus Iohannis.

(sursa: Mediafax)