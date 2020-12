Lucian Bode susține că alocarea banilor de la minister către direcțiile regionale nu s-a făcut în funcție de influența „baronilor” locali

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a afirmat, marți, că alocarea banilor de la minister către direcțiile regionale pentru întreținerea și reabilitarea drumurilor nu s-a făcut în funcție de influența „baronilor” locali.

„Vom continua să investim în drumurile naţionale din România, pentru că sunt foarte importante în economia mobilităţii între reţelele principale, între autostrăzi, dar în acelaşi timp, ţinând cont de faptul că avem în România aproape 900 de kilometri de autostradă şi 16.000 de kilometri de drum naţional, este clar că este o nevoie foarte mare de a investi în reţeaua de drumuri naţionale. Anul acesta am reuşit să reabilităm aproape 1.300 de kilometri. Anul acesta am avut bugete corect repartizate către DRDP-uri (direcţiile regionale de drumuri şi poduri - n.r.). Bugetele noastre nu au mai urmărit puterea unui 'baron' local, aşa cum făceau cei dinaintea noastră. Din păcate, banii pentru reabilitarea drumurilor naţionale urmăreau influenţa politică a unuia sau altuia în Guvern. Acest lucru nu s-a mai întâmplat în acest an, pentru că am constatat, pe de o parte, că banii care au mers în anumite direcţii nu au rezolvat problema infrastructurii, din păcate, iar DRDP-urile din Ardeal, în special, au fost în permanenţă văduvite de resurse. În consecinţă, am alocat resurse corect către fiecare DRDP şi către fiecare secţie de drum în parte, astfel încât reţeaua de drumuri să fie întreţinută şi reabilitată", a afirmat Lucian Bode.

Declarația a fost făcută în cadrul vizitei efectuate, marți, în localitatea Bălan, la finalizarea lucrărilor de reabilitare a 20 de kilometri din Drumul Național 1G, pe ruta Tihău – Hida.

„Am ales să venim astăzi aici şi să arătăm că şi în România se poate, să arătăm că un obiectiv pentru care ne-am fixat ca şi ţintă Ziua Naţională, ziua de 1 Decembrie, zi în care să finalizăm lucrările la acest obiectiv, este atins, prin efortul extraordinar al celor care au muncit aici - pe de o parte, beneficiarul CNAIR, prin DRDP Cluj şi Secţia de drumuri Zalău, şi, evident, mă refer la constructori", a precizat Bode.