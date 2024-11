Lucian Romaşcanu: Se pare că PSD nu este încă pregătit să dea preşedintele României

Potrivit liderului PSD, organizaţia judeţeană şi-a propus câştigarea alegerilor parlamentare programate pentru data de 1 decembrie, astfel încât Buzăul să fie reprezentat în viitorul Parlament de cel puţin doi senatori şi patru deputaţi.



"Noi sperăm să atingem aceeaşi ţintă pe care am avut, aceea de doi senatori, cu patru deputaţi, cel puţin. Eu cred că după acest vot de penalizare pentru clasa politică, pe care l-am înţeles cu toţii, până la urmă profesionalismul în actul de guvernare a fost dovedit de PSD şi cred că pentru a ţine un echilibru între puteri, cel puţin având în vedere ceea ce se prefigurează pentru Cotroceni, e nevoie de un Parlament şi o majoritate puternică şi îmi doresc ca oamenii să gândească că este posibil să pierde ceea ce am câştigat până acum, pensii, salarii, investiţii, iar atunci avem argumente să sperăm că PSD va fi primul partid în Parlament, după aceste alegeri", a declarat, joi, Lucian Romaşcanu.



Chiar dacă la nivelul judeţului Buzău Marcel Ciolacu s-a plasat în turul întâi pe primul loc în preferinţele alegătorilor, cu 72.892 de voturi (40,49%), urmat de Călin Georgescu (22,31%), candidatul social-democrat nu a reuşit să se califice pentru turul al doilea.



"A fost o foarte mare dezamăgire, iar aceasta vine pe fondul unei decizii minim greşite din partea unora dintre noi, aceea că turul întâi este garantat pentru candidatul PSD şi atunci şi motoarele au fost subturate. Ne gândeam că numai din două, trei comune din Buzău puteam să aducem voturile necesare ca Marcel Ciolacu să ajungă în turul II, nu a fost să fie, nu am pierdut nimic din ceea ce am avut, se pare că PSD nu este încă pregătit să dea preşedintele României, se pare, dar oamenii după acest pahar amar şi-au revenit şi lumea este extrem de motivată să recupereze ceea ce s-a pierdut", a mai precizat Lucian Romaşcanu.



Preşedintele PSD Buzău a mai precizat că săptămâna viitoare partidul va lua o decizie în legătură cu susţinerea unui candidat în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.

AGERPRES