Ludovic Orban: "Am votat pentru a garanta forța democrației, pentru a duce România pe calea dreaptă"

„Astăzi, de ziua națională, sunt organizate alegeri parlamentare. Haideți, chiar dacă avem opțiuni diferite, referințe diferite, să fim uniți, uniți în diversitate și să sărbătorim cu dragoste de țară și față de compatrioți această sărbătoare națională care consfințește unirea românilor. Astăzi, sigur că am votat pentru a garanta forța democrației, pentru a duce România pe calea dreaptă, am votat pentru libertate, am votat pentru o Românie în NATO, în Uniunea Europeană, o Românie - patria fiecărui cetățean al său, o Românie în care să se pună punct democrației originale de tip ilieștean și capitalismului de cumetrie care a fost benefic numai pentru unii, să se pună punct parodiei de democrație care a existat până acum, să asigurăm o democrație autentică, să întoarcem instituțiile statului cu fața către cetățeni”, spune Ludovic Orban.

În țară, votarea la cele 18.968 de secții de votare se desfășoară duminică, 1 decembrie, în intervalul 07.00 – 21.00, cu posibilitatea prelungirii până la ora 23.59 pentru cetățenii care, la ora 21.00, se află în sediul secției de votare, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot.

Votarea în străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților a început sâmbătă, 30 noiembrie 2024, la ora locală 7.00 și se va încheia la ora locală 21.00. Duminică, 1 decembrie 2024, secțiile de votare din străinătate sunt deschise în intervalul orar 7.00 - 21.00. Pentru fiecare dintre cele două zile de votare din străinătate există posibilitatea prelungirii programului secției până la ora 23.59 pentru cetățenii care, la ora 21.00, se află în sediul secției de votare, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot.