Boloș, despre amendamentul privind Pilonul 2: Azi am aflat. Nu e oficial

„Eu nu sunt parlamentar, să fac amendamente. Azi am aflat de amendamentul cu Pilonul 2 de pensii. Amendamentul nu a urmat circuitul oficial. Nu s-a discutat niciodată despre această impozitare a profutului, sunt bazaconii. Ce competențe are dna Pescaru să facă amendamente? Vă rog să discutați cu dl. Roman... De unde să știu eu de unde are dl. Roman aceste informații? Dacă era un amendament oficial, mă luam după el”, spune Marcel Boloș.

El a repins varianta că s-a încercat eliminarea mascată a Pilonului 2 de pensii.

„Dacă nu este oficial de ce să mă intereseze?... Am destule probleme de rezolvat decât să mă iau după aceste fițuici... Un document care nu este oficial nu cred că trebuie luat în seamă”, spune Boloș.

Deputatul PNL Florin Roman spunea marţi, despre articolul privind naţionalizarea „mascată” a Pilonului 2 de Pensii, care a apărut în lista amendamentelor depuse de coaliţie la proiectul de asumare a răspunderii Guvernului, că propunerea a venit de la secretarul de stat al PSD, Daniela Pescaru.

(sursa: Mediafax)