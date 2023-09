Ciolacu, discuții despre operaționalizarea viitoarei Bănci de Investiții și Dezvoltare

Întrevederea a avut loc în marja Forumului de afaceri al Inițiativei Celor Trei Mări, desfășurat la București și organizat de Guvernul României. Au participat reprezentanți ai Japan Bank International Cooperation (JBIC), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) și Export-Import Bank of the United States (US Exim), potrivit unui comunicat de presă.

Premierul Marcel Ciolacu a evidențiat, cu acest prilej, potrivit sursei citate, pașii concreți înregistrați în direcția înființării acestei bănci, prin aprobarea la nivelul Guvernului a cadrului legal necesar.

România s-a angajat prin Planul Național de Redresare și Reziliență ca această bancă să fie deplin funcțională la 1 ianuarie 2025.

„România are nevoie de o bancă națională de dezvoltare care să finanțeze sau să orienteze finanțări către acele proiecte de importanță strategică pentru țară, dar care nu pot găsi finanțare în sistemul bancar obișnuit. Totodată, o astfel de bancă națională de dezvoltare va fi liantul dintre fondurile instituțiilor financiare internaționale și proiectele românești”, a declarat șeful Executivului.

Premierul Marcel Ciolacu și-a exprimat încrederea în potențialul asistenței tehnice pe care cele trei bănci de dezvoltare o pot oferi României pentru a sprijini operaționalizarea viitoarei Bănci de Investiții și Dezvoltare S.A., prin identificarea și dezvoltarea de instrumente financiare care să fie finanțate împreună.

„De asemenea, șeful Executivului român s-a referit la etapele parcurse în dialogul purtat de Exim Banca Românească cu Japan Bank International Cooperation (JBIC), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) și Export-Import Bank of the United States (US Exim). În relația cu Japan Bank International Cooperation (JBIC) există deja un Memorandum de Înțelegere și sunt în curs discuții pentru explorarea modalităților de implementare, următoarea întâlnire pe această temă fiind programată chiar în perioada aceasta. În ceea ce privește Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), premierul Marcel Ciolacu s-a declarat în favoarea unei mai bune colaborări în cadrul Fondului de Investiții al celor Trei Mări în direcția identificării de proiecte de investiții și pentru crearea unor vehicule investiționale noi în cadrul acestui format de cooperare. În dialogul referitor la perspectivele de colaborare cu United States (US Exim), s-a discutat despre susținerea implementării proiectului RoPower Nuclear S.A. de minireactoare, de la Doicești, precum și despre dezvoltarea colaborării în contextul aderării României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)”, se arată în finalul comunicatului.

