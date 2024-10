Marcel Ciolacu, dezvăluiri despre relația cu AUR, trolii din politică și cheltuielile cu vila lui Klaus Iohannis

Dezbaterile, organizate sub numele „Un președinte în fața națiunii”, sunt găzduite de Mihai Gâdea și, timp de două ore, fiecare candidat la alegerile prezidențiale răspunde întrebărilor jurnaliștilor, analiștilor și mai ales ale publicului, ale celui prezent în sală, dar și ale telespectatorilor.

Ciolacu: Am informația cu trolii din zona politică

Marcel Ciolacu precizează că are informația cu trolii din zona politică, nu de la instituțiile publice.

Ciolacu a fost întrebat, miercuri seara, la Antena 3 CNN, dacă are informația legată de troli de la instituțiile statului, de la cineva din partid sau de la cineva din societatea civilă.

„Am spus, am această informație din zona politică”, a răspuns premierul.

La întrebarea referitoare la felul în care se alege președintele, dacă „s-a ajuns de la sufrageria domnului Oprea la o clădire cu un etaj întreg”, Marcel Ciolacu a afirmat că „acele vremuri sunt depășite”.

„Eu cred că România a intrat într-un traseu și cred că actuala coaliție a adus o consolidare a democrației în România. Că se încearcă cu ferme de troli... vedem ce se întâmplă în Republica Moldova. În primul rând, cred că dl. Geoană trebuie să lămurească. PSD nu are niciun consultant străin. Toți sunt români, eu cred că în statul român este îndreptățit să prevină și să ia măsuri dacă există suspiciuni, și sunt. Eu nu știu dacă se fac pentru dl. Geoană, pentru alt partid, am încredere în colegii mei că nu umblă cu așa ceva. Dar e bine să facem acest control pentru că România are, totuși, cea mai lungă graniță cu un stat aflat în război cu Rusia. Avem alegeri în Republica Moldova unde este un război hibrid împotriva președintei Maia Sandu”, a afirmat candidatul social-democrat.

Ciolacu, întrebat cum a ajuns nepotul său de la șef de benzinărie din Buzău consilier la minister

„Din câte îmi aduc aminte, a fost cu un sfert de normă, un lucru bun pentru orice tânăr din țara noastră”, răspunde Marcel Ciolacu la întrebarea cum s-a angajat nepotul său la Ministerul Fondurilor Europene consilier personal al ministrului, din calitatea lui de șef de benzinărie la Buzău.

Ciolacu a fost întrebat, miercuri seara, la Antena 3 CNN, cum explică angajarea nepotului său la Ministerul Fondurilor Europene, consilier personal al ministrului, din calitatea lui de șef de benzinărie la Buzău, dacă Marcel Ciolacu nu a intervenit.

„Nepotul meu l-a cunoscut pe Teodorovici când a venit să candideze la Buzău și a fost unul dintre tinerii care a mers cu Eugen la Buzău, partidul a hotărât ca el să candideze la Buzău, i-a plăcut de el, cred că avea 20 și ceva de ani. E consilier al ministrului, presupun că nu toți consilierii sunt experți în fodnuri europene. Din câte îmi aduc aminte, a fost cu un sfert de normă, un lucru bun pentru orice tânăr din țara noastră. Eu cred că eu mi-aș dori să am la mine la cabinet studenți sau tineri care să vadă sau să înțeleagă cum funcționează statul român. Nu pot să-mi omor familia doar pentru că-s șef la PSD sau premier. Eugen, chiar dacă e supărat pe mine, poate să spună toată povestea”, a răspuns premierul.

Eugen Teodorovici a intervenit cu un mesaj în dezbatere, afirmând că l-a luat pe nepotul lui Ciolacu pentru că a vrut să dea șansă unui tânăr să cunoască un domeniu nou: „Dincolo de supărările mele cu Marcel, este un adevăr care trebuie spus”.

„Dacă cineva din statul român, vreun ministru, vine și spune că eu am intervenit, plec a doua zi din politică. E un copil deștept, nu pot eu să-i interzic”, a adăugat Ciolacu.

Ciolacu anunță desecretizarea informațiilor legate de cheltuielile pentru vila RAAPPS a lui Iohannis

Marcel Ciolacu a anunțat miercuri în cadrul dezbaterii publice de la Antena 3 CNN că va cere desecretizarea documentelor referitoare la cheltuielile pentru vila RAAPPS destinată președintelui Klaus Iohannis.

Ciolacu a fost întrebat despre implicarea PSD în criza politică din 2021 și despre speculațiile legate de protejarea lui Iohannis.

Ciolacu a respins acuzațiile legate de presupusul „blat” cu președintele și a precizat că „răcirea” relațiilor dintre PSD și PNL a început odată cu refuzul social-democraților de a vota o lege specială care i-ar fi oferit lui Iohannis statutul de senator după finalul mandatului.

În plus, liderul PSD a spus că a observat declarațiile premierului Nicolae Ciucă, care a afirmat că nu ar avea nicio problemă cu desecretizarea cheltuielilor pentru vila RAAPPS.

Ciolacu a spus apoi că joi dimineață, în ședința de guvern, va cere secretarului general și ministrului Justiției să clarifice public detalii legate de cheltuieli și alocarea vilei RAPPS pentru președintele Iohannis.

El a insistat că, fiind vorba de bani publici – aproximativ șapte milioane de euro – informațiile nu ar trebui să fie secrete. „Este patrimoniul statului, nu cred că e nimic secret în acest proces,” a subliniat candidatul PSD.

Anunțul vine în contextul în care, de luni de zile, se discută despre alocarea fondurilor pentru întreținerea și administrarea reședinței președintelui Iohannis, o controversă care a stârnit nemulțumiri publice și a alimentat speculațiile privind gestionarea patrimoniului public.

Ciolacu: Ciucă a luat-o pe urmele tătucului său, Iohannis

„Ciucă a luat-o pe urmele tătucului său, dl. Iohannis”, spune Marcel Ciolacu, întrebat de către liderul PNL cum crede că se simt părinții și rudele celor de la Colectiv când îi văd pe listele PSD pe „premierul Colectiv” Ponta și pe „primarul Colectiv”.

Întrebarea lui Nicolae Ciucă pentru Marcel Ciolacu, la dezbaterea Antena 3 CNN, a fost: „Știu că orice v-aș întreba, m-ați minți. Cum credeți că se simt părinții și rudele celor de la Colectiv când îi văd pe listele PSD pe premierul Colectiv Ponta și pe primarul Colectiv Piedone?”.

„În primul rând, Victor Ponta a plătit politic pentru că nu a avut o implicare directă și știm cu toții. Domnul Piedone are o decizie a instanței pe care eu nu mi-am permis să o comentez. În schimb, observ că dl. Ciucă a luat-o pe urmele tătucului său, dl. Iohannis, omul care și eu am aflat în emisiune, l-a pus și șef al Armatei și ministru al Apărării și premier și candidat la funcția de președinte și dl. Iohannis a folosit acestă tragedie cu geaca roșie atunci. Niciodată un om politic nu are dreptul să se urce pe tragedia unor oameni”, a răspuns premierul.

Ciolacu: „E exclus ca cineva să fure alegerile în România în 2024”

Marcel Ciolacu a răspuns miercuri, în cadrul dezbaterii de la Antena 3 CNN, unei întrebări despre transparența procesului electoral. Cel care a adresat întrebarea a exprimat temeri privind posibilele intervenții ale serviciilor secrete în alegeri.

Telespectatorul a întrebat dacă Ciolacu, ca lider politic, va lua măsuri împotriva unui eventual acces nejustificat al acestora la sistemul informatic electoral.

Ciolacu a răspuns: „Nu există niciun serviciu secret care să aibă un acces nelimitat. Accesul la serverele pentru alegeri îl au doar cei de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).”

Liderul PSD a explicat că procedura electorală este strictă și că partidele dispun de o numărătoare paralelă pentru a verifica rezultatele. „Fiecare membru din secția de votare are 24 de ore să trimită copii după procesele verbale la sediile partidelor pentru a realiza numărătoarea paralelă,” a adăugat acesta.

Ciolacu a încheiat subliniind că „e exclus ca cineva să fure alegerile în România în 2024,” respingând orice suspiciune legată de integritatea procesului democratic.

Ciolacu a semnat că, dacă va ajunge președinte, nu va numi un premier AUR

Marcel Ciolacu a semnat o hârtie, miercuri seara, potrivit căreia, dacă va ajunge președinte, nu va numi un premier AUR.

„Cu certitudine, chiar dacă acest lucru va însemna ca Partidul Social-Democrat să meargă el în opoziție, Partidul Social-Democrat nu va face majoritate cu Partidul AUR”, a declarat premierul la Antena 3 CNN.

Ciolacu a propus în direct ca social-democrații prezenți în sala în care are loc dezbaterea să voteze o decizie politică potrivit căreia PSD nu va face alianță cu AUR, chiar dacă „acest lucru va duce partidul în opoziție”.

Întrebat dacă vrea să semneze în direct, Marcel Ciolacu a spus că nu are rost, pentru că membrii de partid vor lua această decizie: „Domnul Stănescu, care știe cel mai bine în această sală statutul Partidului Social-Democrat, mâine o va pune pe Iulia, nu știu dacă e în sală, să facă documentele cu decizia Consiliului Politic Național, pe care eu cu dânsul le vom semna”.

Întrebat, mai departe, dacă poate garanta, în caz că ajunge la Palatul Cotroceni, că AUR nu va intra la guvernare în nicio formulă guvernamentală, premierul a spus: „am intrat într-o logică în care împărțim voturile românilor înainte de a fi exprimat”.

La întrebarea dacă ar numi, ca eventual președinte, un premier de la AUR, președintele PSD a răspuns: „Este exclus așa ceva”, după care a semnat o hârtie cu această afirmație.

Ciolacu a reiterat ideea că dacă va ajunge președinte, prim-ministrul nu va fi de la PSD.

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Președinție, a respins miercuri seară, în cadrul unei dezbateri la Antena 3 CNN, speculațiile cu privire la o presupusă înțelegere între PSD și AUR.

Răspunzând întrebării moderatorului despre existența unui „blat” între cele două partide, Ciolacu a punctat că a fost „cel mai atacat om politic de către Simion,” liderul AUR, reamintind că acesta „m-a înjurat 45 de minute în timpul unui discurs și trăgea de ușa biroului meu”.

„Cum să fac eu cu un asemenea personaj blat?” a întrebat Ciolacu, sugerând că astfel de zvonuri vin, de fapt, din partea PNL, pe care îl acuză că a folosit în trecut „șmecherii ieftine” pentru a câștiga capital politic.

Ciolacu a făcut o paralelă cu strategia folosită de fostul PDL, pentru a obține un loc de europarlamentar pentru fiica lui Traian Băsescu – partid care acum se află integrat în PNL.

Liderul PSD a afirmat că alegătorii vor vota „pentru Marcel Ciolacu” și a subliniat că un astfel de aranjament nu ar fi acceptat niciodată de colegii săi din partid. „Mi-ar crăpa obrazul de rușine să mă duc la Mihai Tudose să-i propun așa ceva,” a declarat Ciolacu.

În final, el a explicat că această retorică este alimentată din „neputință” și că românii, atunci când au votat pentru PSD și PNL pe liste comune, au dorit „stabilitate”.

Ciolacu a spus care sunt cele 3 calități ale sale și cele 3 vulnerabilități

Marcel Ciolacu a vorbit, miercuri seara, despre cele 3 calități ale sale și cele 3 vulnerabilități, ca răspuns la o întrebare.

La calități, premierul a menționat că este patriot, bun negociator și un om foarte echilibrat.

La capitolul vulnerabilități, candidatul social-democrat a afirmat că are „o bună credință excesivă”, care, chiar dacă pare calitate, în politică e un defect.

„Sunt vulnerabilitatea familiei mele, în primul rând”, a adăugat Ciolacu la lista vulnerabilităților.

A treia este „această problemă cu limba engleză pe care o să o rezolv”.

De altfel, Ciolacu a fost rugat, la Antena 3 CNN, să îşi spună numele, pe litere, în limba engleză.

„Ciolacu se spune şi în engleză şi în română”, a răspuns acesta, adăugând că pe data de 8 ianuarie va veni la emisiune și va vorbi numai în limba engleză”.

(sursa: Mediafax)