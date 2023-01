Marcel Ciolacu: Pe Mihai Tudose îl vreau în Guvernul României cât se poate de repede

Marcel Ciolacu l-a lăudat, vineri, la Brăila pe fostul premier Mihai Tudose, spunând că este „un om care vrea să schimbe lucrurile, câteodată într-o viteză mai accelerată decât își permite lumea”, dar și că este „un om dificil”.

Ciolacu a spus că vrea să închidă subiectele apărute privind funcțiile pe care ar urma să le aibă Marian Neacșu sau Mihai Tudose și precizat că pe fostul premier și-l dorește în Guvern „cât de poate de repede”.

„Nici Marian Neacșu nu se duce la ANRE, nici Mihai Tudose la Energie, ca să închidem aceste breaking-news-uri false. Dar, da, pe Mihai Tudose îl vreau în Guvernul României cât se poate de repede. Mihai Tudose are experiența necesară de a face față în Guvernul României în orice funcție. Fiindcă am fost ferm convins de întrebarea presei, am specificat: în orice funcție, dar nu la Energie”, a spus Marcel Ciolacu.

Mihai Tudose a fost prim-ministru al României din 29 iunie 2017 până în 16 ianuarie 2018, când a demisionat

