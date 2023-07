Maria Grapini, după 20 de ani de politică umanistă: A venit vremea umanismului, a politicilor pentru oameni, a dreptății și demnității!

„Ca umanistă în PE, am reprezentat România cu demnitate și curaj și am dus principiile umaniste în toate intervențiile mele. Ca vicepreședintă a Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor din PE am pledat pentru majorarea bugetelor pentru finanțarea IMM-urilor, ale tinerilor și ale femeilor antreprenor”, a declarat Maria Grapini în fața membrilor Consiliului Național al PUSL, reunit vineri la Palatul Parlamentului, precizând că ”a venit vremea umanismului, a politicilor pentru oameni, a dreptății și demnității! România are nevoie de noi, de umaniști, de patrioți care să aplice principiul și care să lupte prin fapte, nu prin vorbe, pentru adevăr, dreptate, etică și echitate”.

Susținătoare frecventă a drepturilor persoanelor vârstnice, dar și a celor cu dizabilități, prin luările de cuvânt și inițiativele din PE dar și din România, europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, a atras din nou atenția că țara noastră trebuie să acceseze banii europene, să profite din plin de această șansă.

Proiectele sociale sunt cele mai importante, iar Maria Grapini a menționat printre altele și ”Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori”. Organizațiile societăților civile active la diverse nivele pot aplica pentru finanțarea promovării egalității de gen, promovarea participării active a cetățenilor în UE, combaterea violenței împotriva femeilor și a copiilor și protejarea și promovarea valorilor uniunii. De asemenea, importante sunt și proiectele pentru fermieri, unde se regăsește Fondul European de Garantare Agricolă pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură (FEAMPA). Un alt domeniu important, menționat de Maria Grapini este cel al IMM-urilor - Programul privind piața unică (SMP) care cuprinde o serie de inițiative financiare și are un buget total de 4.2 miliarde EUR.