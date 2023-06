Marius Budăi, despre Ordonanța de Urgență din Educație: S-au majorat grilele salariale cu suma de 1300 de lei brut ceea ce reprezintă circa 25%

Marius Budăi a explicat că Ordonanța de Urgență este pe ordinea de zi a ședinței din Guvern, însă doar la capitolul Analize.

"Ordonanța este pe ordinea de zi, dar este la capitolul Analize și este o procedură legală, de tehnică legislativă în adoptarea actelor normative adoptate în Guvern. Noi ieri, am scris Ordonanța de Urgență, astăzi, toate ministerele în calitate de co inițiatori. Ordonanța a fost trimisă la Consiliul Economic și Social pentru aviz. Noi ceea ce am spus, am și făcut.

La începutul ședinței de Guvern, îl voi informa pe domnul premier că Ordonanța are toate avizele, va fi trecută pe ordinea de zi, de la capitolul Analize, la Adoptări", a precizat ministrul Muncii.

Liderul PSD a vorbit și despre majorarea salariilor debutanților, iar pe viitor creșterile salariale vor fi calculate raportat la salariul mediu brut pe care îl vor primi debutanții în sistem.

„S-au majorat grilele salariale cu suma de 1300 de lei brut ceea ce reprezintă circa 25%. Au fost adăugate amendamentele sindicatelor referitoare la personalul didactic din biblioteci sau psihologi. S-a înțeles de coaliție această solicitare a cadrelor didactice, ca să fie clar principiul de viitor de la care se pleacă. Vom discuta despre Legea salarizării cu precizarea că salariu debutantului va porni de la salariul mediu.

Cred că aceste acte normative au arăta intenția guvernului de a rezolva problema", a declarat Budăi la Antena 3 CNN.

Ministrul Muncii explică situația Ordonanței de Urgență din Educație, în Guvern: