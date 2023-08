Chirica anunţă că va candida pentru un nou mandat la Primăria Iaşi

El a declarat, într-o conferinţă de presă, că va candida din partea formaţiunii politice din care face parte - PNL şi are convingerea că va câştiga un nou mandat.



"Intrăm în an electoral. Fiesta! (...) Va fi un an greu. Bătălia va fi pe viaţă şi pe moarte, pentru că se vor utiliza metode neortodoxe, dar noi suntem pregătiţi, antrenaţi, şi cred că avem această alură a câştigătorilor şi ştim să abordăm lucrurile. (...) În proporţie de 99,9% voi candida din partea aceleiaşi formaţiuni şi cu acelaşi succes", a precizat Mihai Chirica.



Ulterior, acesta a ţinut să transmită jurnaliştilor că nu are motive care să îl împiedice să candideze la un nou mandat la conducerea Primăriei.



"Nu aş avea motive să nu o fac. Legat de teoriile cu ... să ştiţi că e o mare diferenţă între a avea un dosar penal sau mai multe, în cazul meu, şi a fi un infractor, adică să fii condamnat de o instanţă. Nu mă aflu în a doua ipostază şi nu voi fi niciodată", a mai declarat primarul.