Mihai Chirică se autosuspendă din funcția de președinte interimar al filialei Iași a PNL

Primarul Mihai Chirică a anunțat, miercuri, că se autosuspendă din funcția de președinte interimar al filialei municipale a PNL, argumentând că nu își dorește ca acuzațiile care i se aduc să se răsfrângă asupra imaginii partidului.

„Aşa cum am declarat şi în luna ianuarie a acestui an, nu vreau ca acuzaţiile care îmi sunt aduse să prejudicieze imaginea unui partid care m-a primit în rândurile sale şi cu care am făcut echipă pentru continuarea schimbării în bine a Iaşiului. Nu am renunţat la acest principiu şi la această decizie. Din aceste motive am decis ca începând de astăzi, 28 aprilie, să mă suspend din funcţia de preşedinte interimar al filialei Iaşi a PNL. Rămân un om de echipă, voi colabora în continuare cu colegii mei din PNL, dar până când lucrurile nu vor reintra pe un făgaş normal nu voi participa la nicio competiţie internă în partid. Sunt cu conştiinţa împăcată în faţa ieşenilor şi a lui Dumnezeu, sunt nevinovat şi am convingerea că voi demonstra cât mai repede acest lucru", declară primarul Mihai Chirica, prin intermediul unui comunicat de presă.

Acesta a afirmat că este nevinovat și că acrodul de asociere dintre Primărie și o societate comercială datează din 2005, fiind verificat de către juriștii municipalității.

„ Aş mai preciza că, în speţa de ultimă oră care m-a pus într-o situaţie dificilă, acordul de asociere dintre Primărie şi o societate comercială datează din 2005, iar în toată această perioadă a fost verificat de către juriştii municipalităţii şi nu numai. Când am sesizat nereguli, am contribuit în mod direct la demonstrarea încălcării flagrante a gestionării derulării acelui acord şi am delegat misiunea denunţării acestor nereguli celor care, prin fişa postului, au această obligaţie şi care, iată, nu s-au achitat de ea. Timpul va demonstra că nicio acuzaţie de natură penală lansată împotriva mea nu este adevărată şi că mi-am respectat jurământul faţă de ieşeni şi oraş. Până atunci, mă voi concentra pe activitatea administrativă, pentru a realiza proiectele pe care le-am propus ieşenilor, împreună cu colegii din PNL şi cu toţi cei care doresc binele acestui oraş", mai spune primarul Mihai Chirica.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirică, a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT într-un caz de înșelăciune privind un teren al primăriei.

Patru persoane au fost reținute în acest dosar, iar alte șapte persoane sunt cercetate sub control judiciar.