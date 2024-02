Mihai Tudose, despre comasarea alegerilor: Nu putem să rămânem indiferenți

Conducerile PSD și PNL se vor reuni începând cu ora 16:00 pentru a valida strategia propusă. Președinții partidelor, Marcel Ciolacu și Florin Cîțu, urmează să susțină o conferință de presă la ora 19:00.

„Ne-am întâlnit și am purtat o discuție serioasă începând cu ora 8:00 dimineața și am convenit cu toții să aducem aceste discuții și propuneri în fața partidelor noastre. Astăzi veți afla atât principiile cât și proiectul important discutat în cadrul întâlnirii", a afirmat Rareș Bogdan.

„Așteptăm rezultatele unei cercetări sociologice referitoare la dorințele românilor și intenționăm să acționăm în conformitate cu acestea. Rezultatele cercetării au fost finalizate noaptea trecută, la ora 12:00", a mai adăugat acesta.

„Mai mult de 60% dintre români doresc comasarea alegerilor, iar o majoritate și mai covârșitoare susține continuitatea guvernării, stabilitatea și coerența în politica internă și externă. După turbulențele din ultimii ani din România, este evident că oamenii s-au săturat de schimbări bruște, de guverne instabile și de politici fluctuante", a subliniat Mihai Tudose, potrivit Antena 3 CNN.

Acesta a continuat: „Trebuie să fim conștienți și să luăm în considerare evoluțiile politice din Europa și din statele partenere, precum și din instituțiile politice europene, cum ar fi Parlamentul European și Comisia Europeană. Nu putem să rămânem indiferenți față de aceste aspecte. Decizia noastră a fost să avem astăzi, la ora 16:00, întâlniri de conducere simultane pentru a discuta strategia propusă și pentru a forma o coaliție imediat după aceste întâlniri. La ora 19:00, președinții celor două partide vor răspunde la întrebările adresate".

Rareș Bogdan a concluzionat afirmând că „este absolut normal, fiind vorba de două partide democratice, cele mai mari din România, să ascultăm opiniile colegilor noștri. Ieri, la Bruxelles, am discutat și am prezentat proiectele pentru România, expunând importanța țării noastre în contextul european. Am avut discuții și cu liderul grupului popular european, Manfred Weber. Am înțeles cu toții seriozitatea responsabilității Guvernului României într-un context regional extrem de complicat, având în vedere situația din Ucraina. România este un stat cheie în această regiune, iar prioritatea noastră, atât pentru noi cât și pentru Europa, este să continuăm guvernarea într-un mod coerent și responsabil, aducând prosperitate românilor și stabilitate în țară".