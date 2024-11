Mihai Tudose îl ironizează pe Nicolae Ciucă: "Ori nu știe să scrie, ori și-a bătut cineva joc de el"

„Inutilu’ dus spre penibil… Am citit programu’ lu’ PNL (nu recomand, e mai ciudat decât autorii) Ori Ciucă nu știe să scrie, (e o figură de stil, nu știe!) ori cineva și-a bătut joc de el”, scrie pe Facebook Mihai Tudose.

Potrivit acestuia, în Programul PNL spune ”Ca expresie a prosperității, îmi asum obiectivul ca, până în 2030, România să ajungă la 90% din media europeană în ce privește PIB per capita, raportat la puterea de cumpărare (pornind de la 77% la 77%, cât este în prezentarea actuală)” https://nicolaeciuca.ro/prosperitate-si-dezvoltarea.../.