Ministerul Muncii rămâne la PNL. Ludovic Orban: Unde e vorba de muncă, nu ne dăm înapoi

Deși se părea că Ministerul Muncii va ajunge la USR Plus, se pare că partidul lui Dan Barna și Dacian Cioloș rămâne cu 6 ministere, nu cu 7, de pe lista pentru alianța celor doi lipsind ministerul condus de Violeta Alexandru.

Astfel că, după 10 ore de negocieri, PNL ia 9 ministere, USR PLUS 6 ministere, iar UDMR 3 ministere. În spațiul public, ajunsese informația că PNL va lua 8 ministere, iar USR PLUS 7 ministere. Ministerul care, după finalizarea negocierilor, se ”întoarce” la PNL este cel am Muncii, unde ministru acum este Violeta Alexandru.

Ludovic Orban a avut și o remarcă vizavi de acest minister, când a enumerat lista ministerelor ce revin PNL: ”Când e vorba de muncă, nu ne dăm înapoi”.

Amintim că, după alegerile locale, deși toți liderii care au luat sub 27%, așa cum a convenit PNL, au făcut un pas în spate, Violeta Alexandru a rămas fermă pe poziția de vârf de la PNL București, în ciuda scorului sub 20%.