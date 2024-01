Ministrul Agriculturii spune că protestul fermierilor nu este revendicat de nicio asociație. Întâlnirea cu protestatarii va avea loc săptămâna viitoare

Potrivit ministrului, principala nemulțumire al fermierilor se referă la costurile ridicate ale asigurărilor obligatorii pentru utilajele agricole. De asemenea, aceștia ridică probleme legate de obținerea permisului de conducere, aspect pentru care Florin Barbu afirmă că nu deține competențe directe, însă asigură fermierii de sprijinul său total, potrivit gandul.ro.

„Știți bine ca ușa ministerului Agriculturii este deschisa oricând pentru fermieri. Eu sunt acolo sa le rezolv problemele. La ministerul Agriculturii nu am primit încă nicio revendicare, pentru că nicio asociație nu își asuma acest protest. Este un protest al transportatorilor la care s-au alăturat si unii fermieri. Am văzut din presă că problemele pe care le reclamă au legătură cu RCA și permisele de conducere. Sunt aspecte care nu țin de Ministerul Agriculturii dar asta nu înseamnă că nu voi face tot ce pot pentru a-i sprijini să găsim împreună o rezolvare corectă la ceea ce ei reclamă.

În momentul în care la Ministerul Agriculturii vor ajunge aceste revendicări vă asigur că vom găsi rezolvarea necesară. Oricum am stabilit deja o întâlnire săptămâna următoare cu toate asociațiile si federațiile pentru a le prezenta programele pe care le avem pregătite pentru acest an. Pentru a vorbi despre problemele pe care le întâmpină și sunt sigur că vom găsi rezolvare așa cum am găsit de fiecare dată. Aceste întâlniri le aveam programate înainte să apară acest protest.

Subvențiile se acordă la timp, îi asigur pe toți fermierii. Subvenția la motorină se va acorda în continuare la valoarea maximă posibilă. Avem un buget consistent anul acesta, avem bani prevăzuți pentru toate sectoarele și evident că vom continua să sprijinim producția românească", a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

Florin Barbu arată cu degetul spre o formațiune politică, cel mai probabil către George Simion, care a distribuit și promovat protestul pe rețelele sociale, în contextul anului electoral 2024, susține ministrul Agriculturii.

„Nu pot să nu remarc faptul că acest protest spontan este masiv distribuit pe rețelele sociale de un partid politic. Știu că e an electoral și am o rugăminte pentru fermieri: să nu se lase confiscați de cei care nu au livrat nicio soluție pentru agricultura românească în ultimii 4 ani", mai susţine ministrul.