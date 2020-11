Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, depistat pozitiv la testul COVID-19

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode a fost depistat pozitiv la testul COVID-19. Chiar oficialul a făcut anunțul, miercuri seară, pe pagina sa de Facebook.

"În urma unor analize periodice pe care le-am făcut în cursul acestei zile, în această seară am primit rezultatul ultimului test pentru diagnosticarea COVID - 19 și, din nefericire, acesta a fost unul pozitiv. Din clipa în care am aflat rezultatul testului am urmat toți pașii ceruți de protocol. În acest moment m-am izolat la domiciliu, mă simt bine, nu prezint simptome specifice și am încredere că, în cele din urmă, totul va bine. Va urez multă sănătate, tuturor", a scris Lucian Bode, pe Facebook.