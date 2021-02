Năsui, după ce Ciolacu a anunțat o moțiune împotriva lui: Nu este nicio problemă

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, reacționează după ce Marcel Ciolacu a anunțat că depune moțiune împotriva lui. Năsui spune că nu este nicio problemă că a avut cont pe platforma de granturi acordate IMM-urilor.

„Am luat act de anunțul președintelui PSD, domnul Marcel Ciolacu, privind intenția de a depune o moțiune împotriva mea în Parlament. Am văzut și motivul. Nu este nicio problemă că am avut cont pe platforma de granturi acordate IMM-urilor (Măsura 3). Zilele în care am accesat-o au fost 29 de decembrie și 31 decembrie, înainte să fi fost vreo informație relevantă pe ea. Așadar, nici vorbă de intervenit într-o procedură de selecţie. Pentru că vreau să fiu 100% transparent și pentru că asta vreau să se întâmple și cu administrația din România, am cerut la STS log-ul accesului pe platformă aferent contului meu. În cazul în care PSD depune moțiunea, voi prezenta în Parlament log-urile puse la dispoziție de STS”, anunță Năsui.

Acesta susține că a vrut să vadă fiecare pas din procedura de înscriere a IMM-urilor și să o optimizeze, motiv pentru care a folosit platforma de câteva ori în două zile: „Am urmărit să măresc ritmul de evaluare. Ca dovadă, ritmul de procesare a crescut ulterior eficientizării platformei de la 90 de dosare pe zi la peste 800 pe zi”.

„În altă ordine de idei, în momentul în care am aflat că există suspiciuni legate de unele înscrieri în platformă, am anunțat imediat. Când vezi că există o problemă, trebuie s-o anunți. Am cerut oprirea accesului la platformă și am emis un comunicat legat de această acțiune în aceeași zi. Lucrurile acestea sunt verificabile în presă și în arhiva de comunicate a Ministerului. Am arătat foarte transparent toate problemele și am depus inclusiv o plângere penală in rem la DNA legată de suspiciuni de corupție în acest caz, de comun acord cu domnul premier, Florin Cîțu”, adaugă Năsui.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că „există suspiciuni clare de măsluire” în privința Măsurii 3 pentru granturi de investiţii și a anunțat că va depune o moțiune împotriva lui Claudiu Năsui.

„Dl. Năsui... Au depus 27.000 de companii românești. A venit un ministru - care e un om de bun simț, dar funcția l-a doborât. Plus că există suspiciuni clare de măsluire. Prima oară le-au spus că primul venit, primul servit. Au fost serviți ultimii, după ce dl. Năsui a avut cont de administrator și a putu să intervină într-o procedură de selecție pe bani europeni. Eu o să depun moțiune și vreau să văd cum USR nu va vota împotriva unui ministru care are o suspiciune clară că a făcut un caz de corupție. Presupun că DNA deja s-a autosesizat și OLAF. Eu mă mir că nu a descins DNA”, spune la România TV Marcel Ciolacu.