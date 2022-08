Năsui: Lent, dar sigur, statul acesta al specialilor gonește oamenii din România

„Puține state își gonesc populația din țară mai rău decât România. O anchetă realizată de ONG-ul Salvați Copiii România arată încă o dată amploarea dezastrului: Lent, dar sigur, statul acesta al specialilor gonește oamenii din România. Și mutilează generații întregi. cum spune președintele nostru trădător”, scrie pe Facebook Claudiu Năsui.

El subliniază că primul motiv pentru plecarea din țară este salarizarea.

„39% dintre părinți pleacă din cauza salariilor. Reducerea impozitării muncii nu este un moft, așa cum zic politicienii partidelor aflate la guvernare. Este o necesitate! Dacă vrem ca statul să nu mai gonească românii din România. Suntem pe locul 1 în Europa la sărăcie în muncă. Adică la oameni care, deși muncesc, sunt în sărăcie sau în risc de sărăcie. Deloc întâmplător, statul român este campion în Europa la taxele imense pe care le pune pe salariile mici. Asta ca să ce? Să menținem un aparat bugetar imens, învechit și total disfuncțional. Cât am fost ministru am început tăierea posturilor din ministerul economiei cu 30%. După ce am plecat, nu doar că reorganizarea a fost oprită, dar noua alianță PSD-PNL au mărit iar numărul de posturi. Putem avea salarii mai mari în România. Putem avea locuri de muncă bine plătite în România. Putem să avem sute de mii de români care se întorc să muncească în România. Dar nu atâta timp cât statul pedepsește munca. Statul trebuie să-și reducă cheltuielile și să reducă impozitarea muncii”, încheie vicepreședintele USR.

(sursa: Mediafax)