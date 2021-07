Nazare, mesaj pentru Cîțu în privința capitalizării BII: Se poate investiga pe el însuși

Hepta

Alexandru Nazare spune că memorandumul privind capitalizarea BII a fost publicat pentru a stinge controversa legată de remanierea sa: „Florin Cîțu a avut tot anul 2020 la dispoziție pentru a denunță prezența României în BII și nu a făcut-o. Așadar, premierul se poate investiga pe el însuși”.

„Premierul a anunțat că deschide o investigație să vadă cu cine m-aș fi sfătuit când am transmis draft-ul (ciornă) memorandumului BII (Banca Internaționale de Investiții - n.r.) la Guvern. În primul rând, nu l-am transmis la Guvern, ci mai întâi la Ministerul Afacerilor Externe pentru analiză. Susțin investigația și îi ofer câteva elemente, evident cât pot să spun, fără să aduc atingere imaginii României și partenerilor strategici”, reacționează Alexandru Nazare.

El afirmă că a transmis mai întâi informal schița de memorandum la Ministerul Afacerilor Externe.

„Nu am trimis spre avizare la MAE înainte să primesc un acord informal. Cu cine m-am consultat? Evident, cu reprezentanți MAE și cu partenerii strategici ai României. De altfel, salut demararea la Ministerul de Finanțe, care mai nou s-a transformat în anchetă! Și pentru că nu există < întârzieri în proiecte importante pentru viitor > și altceva efectiv nu s-a găsit, au ales să dea, pe surse, direct de la cabinetul Premierului, draft-urile unor documente sensibile, doar cu scopul de a face anumite asocieri de imagine, care să stingă controversă legată de remanierea mea. În primul rând, programul de capitalizare al BII a fost aprobat deja de Guvernul României și prevede o contribuție a țării noastre de 14 milioane de euro plătibili în trei tranșe între 2021-2023. Dacă era cu adevărat o problema această participație la BII, ministrul de finanțe Florin Cîțu a avut tot anul 2020 la dispoziție pentru a denunță prezența României în BII și nu a făcut-o. Așadar, premierul se poate investiga pe el însuși în acest caz”, adaugă fostul ministru de Finanțe.

Nazare transmite că România este cel mai important beneficiar al finanțărilor BII, cu o pondere de 20% în valoarea investițiilor active, iar în ceea ce privește instrumentele de datorie, România are o pondere de 28%. Investițiile BII care vizează România în derulare sunt în valoare de 255 mil euro, cele în curs de aprobare sunt în valoare de 130 mil euro.

„Toate acestea au impact direct asupra dezvoltării economice a României. Decizia privind plățile efective, care este urmarea celei privind capitalizarea, se ia tot de către Guvernul României, cu aprobarea Președintelui și a Parlamentului României. Premierul nu are ce decizie să anuleze, pentru că decizia nu a fost vreun moment luată, ci urmă să fie discutată în Guvern, după obținerea unui aviz de la Ministerul Afacerilor Externe. Conform atribuțiilor, după ce draft-ul (ciornă) de memorandum a fost examinat tehnic, legal, după ce a fost avizată fără observații de toate direcțiile tehnice din Ministerul Finanțelor, inclusiv de secretarii de stat susținuți direct de premier, l-am transmis spre analiză Ministerului Afacerilor Externe, având, cum am mai precizat, un acord informal în prealabil. De altfel, se cunoaște faptul că, în precedentă să calitate de ministru de finanțe, Florin Citu ar fi spus că nu are obiecții tehnice asupra Memorandumului, că din punctul de vedere al finanțelor publice nu sunt probleme, dar că nu ar vrea să aprobe o chestiune asupra căreia s-ar fi opus când era în opoziție. Premierul ar fi menționat că primea multe like-uri și share-uri atacând public pe subiectul BII, atunci când era în opoziție”, conchide Alexandru Nazare.

Florin Cîțu spunea marți dimineață că vor fi făcute investigații ca să vedem cine a decis că e bine pentru România să investească milioane de euro într-o bancă a rușilor. El precizează că nu este de acord cu memorandumul pentru majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții.

„România nu are nimic de câștigat de pe urma participării la această bancă (Banca Internațională de Investiții - n.r.). Sunt foarte multe semne de întrebare despre activitatea acestei bănci. În ceea ce mă privește sunt total surprins și neplăcut surprins să văd acest memorandum semnat de fostul ministru și dat spre avizare în Guvern. Nu înțeleg cum s-a ajuns și cine l-a convins. Ar trebui să facem o investigație să vedem cine l-a convins că este un lucru bun pentru România”, afirma Florin Cîțu.

Premierul preciza că a primit acest memorandum luni.

De asemenea, el menționa că o să trimită Corpul de Control la Ministerul Finanțelor pentru mai multe aspecte.

„Vom începe cu această investigație să vedem cine a decis că e bine pentru România să investească milioane de euro într-o bancă a rușilor”, a conchis Cîțu.

Mediafax