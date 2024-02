Declarații comune. Ciucă: Alegerile locale și cele europarlamentare vor fi comasate. Ciolacu: În seara aceasta, ne-am asumat o decizie politică

„Suntem în fața dumneavoastră în această seară pentru a prezenta decizia finală a coaliției referitoare la modul în care se vor desfășura alegerile europarlamentare și locale și anume decizia coaliției este comasarea celor două runde de alegeri”, a spus Ciucă.

Potrivit liderului liberal, decizia este rezultatul unui proces prin care fiecare a consultat birourile de conducere politică ale partidelor.

La alegerile locale, fiecare dintre cele două partide va candida cu forțe proprii, iar la alegerile europarlamentare va exista o listă comună.

Ciucă a menționat că decizia este bazată pe „dorința românilor de liniște”.

„Considerăm că prina aceasta asumare responsabilă pentru stabilitatea şi coerentă actului de guvernare, în această perioadă, nu ne putem permite să fragilizam stabilitatea ţării pentru micile orgălii politice care s afractureze tot ceea ce ţine de îndeplinirea obiectivelor asumate. În acest sens, PNL, în ședința BPN a mandatat executivul partidului să discute în coaliţie şi să garanteze această formulă de comasare a alegerilor europarlamentare cu listă comună şi a alegerilor locale prin forțe proprii la nivelul fiecărei filiale”, a mai declarat Ciucă.

„În seara aceasta, ne-am asumat o decizie politică. Faptul că am decis această comasare nu este ceva împotriva democraţiei, ci un vot în plus pentru democraţie şi pentru a avea o reprezentare corectă în fața românilor. Am decis să avem şi o alianță electorală pentru lista de europarlamentare. Oricât am încerca să împachetăm cuvintele, este evident că numai cele două mari partide pot face faţă unui val extremist. Niciuna dintre cele două forţe politice nu se poate angaja singura în această luptă”, a declarat Marcel Ciolacu..