Trei candidați pentru funcția de șef al statului declară că își țin banii la ciorap

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, este creditat, conform rezultatelor ultimului sondaj CURS, cu o intenție de vot de 20% la alegerile prezidențiale, clasându-se, astfel, pe poziția a doua. Ciucă a depus, în calitate de senator, o declarație de avere, datată 12 iunie 2024, din care aflăm că are în proprietate două terenuri intravilane, cu suprafața totală de 3.427 de metri pătrați. Unul dintre aceste terenuri se află în Pielești, județul Dolj, are suprafața de 2.829 de metri pătrați și a fost cumpărat în anul 2005. Celălalt se află în Dumbrăveni, județul Ilfov, are suprafața de 598 de metri pătrați și a fost dobândit, prin contract de vânzare-cumpărare, în anul 2015.

Candidatul PNL la prezidențiale mai deține, tot în Dumbrăveni, o casă de locuit în suprafață de 232 de metri pătrați, construită în anul 2017. În garajul lui Ciucă se găsesc două autoturisme - o Toyota Corolla din 2006 și o Toyota Rav4, din anul 2020.

Nicolae Ciucă nu declară proprietatea unor obiecte de valoare și nici că a înstrăinat vreo proprietate imobiliară. Precizează, în schimb, că are în două conturi bancare economii în sumă totală de 332.853 de lei.

Președintele liberal nu are niciun leu în plasamente sau investiții, nu are alte active producătoare de venituri, dar este dator către Banca Transilvania cu suma de 100.000 de lei, în baza unui credit contractat în 2020, cu scadența în 2025.

Așa cum arătam mai sus, Nicolae Ciucă este campion la venituri realizate în ultimul an fiscal împreună cu familia. Astfel, ca prim-ministru, între ianuarie și iulie 2023, a încasat o indemnizație de 105.991 de lei, adică de 17.665 de lei pe lună. După care, ca senator, în perioada iulie - decembrie 2023, a încasat o indemnizație de 94.334 de lei, aducă de 15.722,3 lei pe lună. La toate acestea, se adaugă pensia de serviciu de la MApN, în cuantum de 232.920 de lei pe an, ceea ce înseamnă 19.410 lei pe lună. Soția generalului Ciucă, Roxana Ciucă, a încasat anul trecut, la rândul ei, o pensie de la MApN, în cuantum de 69.035 de lei pe an, adică de 5.752,92 de lei pe lună. În total, veniturile familiei Ciucă în anul 2023 s-au ridicat la 502.280 de lei pe an, ceea ce înseamnă 41.856,7 lei pe lună.

Șeful PSD a câștigat în 2023 de două ori mai puțin decât generalul Nicolae Ciucă

Pe primul loc în răspunsurile culese de sondajul realizat de CURS pentru alegerile prezidențiale, cu 30 la sută, se află liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, aliat al lui Nicolae Ciucă la guvernare, dar posibil rival al acestuia pentru turul al doilea. Ciolacu a depus o declarație de avere, ca deputat, în aceeași zi cu liderul PNL, adică în 12 iunie.

Potrivit acestei declarații de avere, președintele PSD are în proprietate două terenuri intravilane la Buzău, din care primul, în suprafață de 387 de metri pătrați, a fost dobândit prin cumpărare în anul 2002, iar al doilea, în suprafață de 61,79 de metri pătrați, cumpărat în anul 1999. Premierul mai deține două case de locuit, tot în Buzău. Una de 281,51 de metri pătrați, construită în anul 2005, iar a doua - de 43,04 metri pătrați, cumpărată în 1999.

Marcel Ciolacu nu deține nicio mașină, nu are bunuri de valoare și nici nu a înstrăinat, în ultimul an, vreo proprietate imobiliară. În șapte conturi și depozite bancare, deschise la Banca Transilvania și la Revolut Bank UAB, are economii în cuantum de 47.025,43 de lei și de 5.586,21 de euro.

Spre deosebire de colegul liberal, potențialul candidat social-liberal pentru Palatul Cotroceni are plasamente. Mai exact, notează un împrumut de 435.000 de lei, acordat în nume personal către Mihai Cristian Ciolacu, la care se adaugă părți sociale de 3.010 lei la SC Alcom SRL. În total, valoarea acestor plasamente se ridică la 438.010 lei. Nu există menționate alte active producătoare de venituri. Premierul figurează, în schimb, cu trei credite la Banca Transilvania, în sumă totală de 35.000 de lei. Este vorba despre un credit de 3.000 de lei, contractat în 2012 și cu scadență în 2024, despre un credit de 22.000 de lei, contractat în 2017 și cu scadență în 2026, și despre un credit de 10.000 de lei, contractat în anul 2017, cu scadență în anul 2028.

La capitolul „Venituri”, anul trecut, Marcel Ciolacu a încasat, în primele șase luni, o indemnizație de deputat de 75.410 lei (12.568,3 lei pe lună), iar în ultimele șase luni a încasat o indemnizație de prim-ministru de 102.121 de lei (17.020,2 lei pe lună).

Soția sa, Roxana Mihaela Ciolacu, a câștigat în anul fiscal 2023, de la Lica Com 94 SRL Buzău, o leafă de 54.739 de lei (4.561,6 lei pe lună). În total, familia Ciolacu a încasat anul trecut 232.270 de lei, adică 19.355,83 de lei pe lună, mai puțin decât jumătate din veniturile realizate, în aceeași perioadă, de familia lui Nicolae Ciucă.

Cele mai multe proprietăți imobiliare se regăsesc în declarațiile Elenei Lasconi și Dianei Șoșoacă

Pe poziția a patra în clasamentul realizat de CURS cu privire la intenția de vot pentru alegerile prezidențiale se află liderul AUR, George Simion, cu 13 procente. Simion este și cel mai sărac candidat care aspiră la prima funcție în stat. Potrivit declarației de avere completată la data de 14 iunie 2024, acesta nu deține terenuri, nu deține clădiri, are o mașină Ford Fiesta fabricată în 2006, nu deține conturi sau depozite bancare, nu are bunuri de valoare, nu are plasamente sau investiții ori alte active producătoare de venituri și nici datorii. Iar la capitolul venituri realizate în ultimul an fiscal împreună cu familia declară că, în calitate de deputat, a încasat în 2023 o indemnizație de 137.402 lei pe an, adică 11.450 de lei pe lună. Soția sa, Ilinca Valentina Simon, apare ca angajată la Ministerul Educației și Cercetării, de unde a încasat salarii totale de 8.250 de lei. În total, familia Simon a realizat, anul trecut, venituri salariale de 145.652 de lei, adică de 12.137,7 lei pe lună.

Interesant este că în declarația de avere completată de George Simion anul trecut, soția sa figura cu proprietatea unui apartament cumpărat în Capitală, în cursul anului 2022, cu suprafața de 44,66 de metri pătrați. Acest apartament a fost contractat printr-un credit ipotecar acordat de Raiffeisen Bank, trecut în declarația lui Simion ca „separație bunuri”, în cuantum de 210.273 de lei, scadent în anul 2051. Tot în acest document, George Simion și soția sa Ilinca notau că au primit dar de nuntă, în data de 27 august 2022, în valoare de 400.000 de euro.

Șefa USR, cu soțul angajat la Camera Deputaților

Proaspătul lider al USR și anunțat candidat la alegerile prezidențiale, edilul reales al municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, se află pe locul cinci în sondajul CURS, cu 9 la sută în intenția de vot. Potrivit declarației de avere completată la data de 27 iunie 2024, Lasconi deține șapte terenuri, cu suprafața totală de 67.274 de metri pătrați. Este vorba despre patru terenuri intravilane (unul cumpărat la Câmpulung de 4.924,7 metri pătrați, unul moștenit la Topalu, județul Constanța, de 1.150 de metri pătrați, unul moștenit la Scornicești - Olt de 2.500 de metri pătrați și încă unul moștenit tot la Scornicești de 700 de metri pătrați). De asemenea, mai există două terenuri agricole moștenite, din care unul la Scornicești Olt, cu suprafața de 37.500 de metri pătrați, iar al doilea la Topalu, județul Constanța, cu suprafața de 20.000 de metri pătrați. La toate acestea, se mai adaugă un teren extravilan la Mogoșoaia, județul Ilfov, în suprafață de 500 de metri pătrați, moștenit în anul 2009.

Lasconi deține patru clădiri, dintre care o casă și trei apartamente. Casa de locuit se află la Câmpulung Muscel, are 98,64 de metri pătrați și a fost cumpărată în 2005. Apartamentele se află toate în Capitală. Este vorba despre un imobil de 65 de metri pătrați cumpărat în 2001, despre un imobil de 70,51 de metri pătrați moștenit în 2009 și despre un imobil de 58,52 de metri pătrați moștenit în 2009.

Liderul USR deține un autoturism Opel fabricat în 2007, nu are bunuri de valoare, nu a înstrăinat, în ultimul an, nicio proprietate imobiliară, nu deține conturi sau depozite bancare, dar are plasamente. Este vorba despre un împrumut acordat USR, în sumă de 33.000 de lei.

Candidata progresiștilor are datorii bancare de 298.977,64 de lei. Are un credit la Banca Transilvania, de 232.109,5 lei, contractat în 2017 cu scadență în 2037, la care se adaugă un credit tot la Banca Transilvania de 41.768,14 lei, contractat în 2021, cu scadență în 2026, și un credit de 25.000 de lei luat de la Alexandru Nicolae Hagi, contractat în 2024, cu scadență în 2024.

Elena Lasconi a încasat în anul fiscal 2023, ca primar al municipiului Câmpulung Muscel, o indemnizație anuală de 150.717 lei, adică de 12.559,75 de lei pe lună, Soțul său, Cătălin Teodor Georgescu, lucrează la Camera Deputaților, fiind consilier, de unde a încasat venituri anuale de 75.600 de lei, adică de 6.300 de lei pe lună. În total, veniturile familiei Lasconi - Georgescu au fost anul trecut de 226.317 lei, adică de 18.859,75 de lei pe lună.

Șoșoacă, datoare 43.500 de euro la două persoane fizice

Pe ultima poziție în acest clasament se află Diana Ivanovici Șoșoacă, creditată în sondajul CURS pentru alegerile prezidențiale cu 6 procente. Ultima declarație de avere a proaspetei eurodeputate SOS România datează din 5 aprilie 2024. În acest document, sunt menționate patru terenuri, dintre care trei intravilane și unul agricol, cu suprafața totală de 26.054,47 de metri pătrați. Două terenuri sunt în Căciulata, județul Vâlcea, primul de 1.315,47 de metri pătrați, cumpărat în 2004, iar al doilea, de 60 de metri pătrați, cumpărat în 2005. De asemenea, mai deține un teren intravilan de 2.170 de metri pătrați, cumpărat în 2004, în județul Dâmbovița. Terenul agricol, cu suprafața de 22.500 de metri pătrați, se află la Balotești, județul Ilfov, și a fost primit cu titlu de donație în anul 2005.

Diana Șoșoacă mai deține trei clădiri, constând într-un apartament în București, de 98 de metri pătrați, cumpărat în 2001, într-un apartament în București, de 58 de metri pătrați, cumpărat în anul 1993, și într-o casă de vacanță în județul Dâmbovița, cu suprafața de 30 de metri pătrați, cumpărată în anul 2008.

Lidera SOS România are, ca mașini, un Opel Corsa din 2005 și o Skoda Octavia din 2018. Șoșoacă este singurul candidat care declară că deține obiecte de artă, dobândite în perioada 1900 - 2016, evaluate la 5.000 de euro. Nu a înstrăinat proprietăți imobiliare în ultimul an, nu are conturi sau depozite bancare, nu are plasamente sau investiții și nici alte active producătoare de venituri. Are, în schimb, datorii de 43.500 de euro la două persoane fizice.

În ultimul an fiscal, Diana Ivanovici Șoșoacă a încasat, ca senator, 130.515 lei, adică 10.875,25 de lei pe lună. Soțul, Dumitru Silvestru Șoșoacă, cu care se află în proces de divorț, a câștigat, ca „secretară” la cabinetul de avocatură al Dianei Șoșoacă, 23.319 lei pe an, adică 1.943,25 de lei pe lună. În total, familia Dianei Șoșoacă a realizat, în anul fiscal 2023, venituri de 153.834 de lei, adică de 12.819,5 lei pe lună.

Mircea Geoană, salariu la NATO de aproape 17.000 de euro pe lună

Într-un registru separat, deși este vorba despre aceleași alegeri prezidențiale, se află independentul Mircea Geoană, încă secretar general adjunct al NATO, care în sondajul CURS se află pe poziția a treia, cu o intenție de vot de 17 la sută. Geoană nu are nicio declarație de avere sau de interese publicată în ultimii ani, iar veniturile sale de la NATO sunt, așa cum el însuși susține, semisecrete.

Într-un interviu acordat pe data de 8 iulie jurnalistului sportiv Horia Ivanovici, Mircea Geoană a afirmat că este un om „care are tot ce îi trebuie, nu am grija zilei de mâine”. Potrivit fișei postului, Geoană ar încasa de la NATO un salariu anual de 202.116 euro, ceea ce înseamnă 16.843 de euro pe lună.

Ultima declarație de avere a lui Mircea Geoană datează din 6 ianuarie 2017, la terminarea mandatului de senator. Atunci, documentul preciza că familia secretarului general adjunct al NATO deținea un teren intravilan de 1.000 de metri pătrați în Corbeanca și două apartamente în București, unul de 98 de metri pătrați, din 1988, iar al doilea de 210 metri pătrați, din 2015, cumpărate de Mihaela Geoană. Tot atunci, menționa că deține un autoturism Lexus RX din 2008.