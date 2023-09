Ciucă, despre posibilitatea unor liste comune PSD-PNL: Orice opțiune politică rămâne deschisă

„În primul rând nu există niciun fel de negociere secretă pentru că nu aș face acest lucru și sunt convins că nici domnul Ciolacu nu ar putea sa facă negocieri secrete. Din perspectiva mea și din modul în care am înțeles pană acum că trebuie să facem politică nu poate să fie niciun fel de negociere secretă. Atunci când doi oameni știu același lucru nu mai este secret. Doi, în niciun fel de demers pe care l-am întreprins până acum nu am luat decizii singur, am discutat de fiecare dată, pentru ca sunt anumite momente ale evoluției unei situații sau a alteia care se negociază la nivelul conducerii executive a partidului dar de fiecare dată am mers și am discutat cu Biroul Politic Național sau cu Biroul Executiv atunci când a fost cazul. Ca atare, indiferent cum se vor derula toate aceste aspecte a ceea ce poate să însemne o abordare politică pentru anul 2024, nu se va face decât în deplin consens și cu votul Biroului Politic Național”, spune Nicolae Ciucă despre eventuala constituire a unei alianțe cu PSD.

El afirmă că „orice opțiune politică rămâne deschisă”.

„În momentul de față discuții cu PSD există, pentru că suntem la guvernare împreună. Orice evoluție politică viitoare trebuie să depindă de rezultatele guvernării. Orice opțiune politică rămâne deschisă. Discutăm de un proiect care trebuie să se concretizeze în ceea ce așteaptă electoratul de la noi. Nu de fiecare dată poate să funcționeze un construct politic, după cum își doresc liderii sau partidele. Este vorba de modul în care ne raportăm la ceea ce așteaptă electoratul și la modul în care putem să realizăm un proiect politic care, într-adevăr, să ofere o perspectivă”, adaugă liderul PNL.

Președintele PNL spune că „trebuie să măsurăm și să vedem ce vrea electoratul”.

„Toate ipotezele și toate variantele de lucru pentru un construct politic sunt pe masa fiecărui partid, nu doar la noi. Nu numai la PNL și la PSD și la USR, la oricare partide vor să aibă o abordare coerentă a anului electoral 2024.(...) Este nevoie sa asigurăm coerența coaliției și rezultate foarte bune la guvernare. Este nevoie sa identificăm care sunt așteptările electoratului și cum este primită o astfel de construcție politică și desigur ce-și dorește electoratul și partidul fiecăruia dintre noi”, precizează Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă liderii PNL își doresc mai mult garantarea unui anumit succes în alegeri sau păstrarea unei fidelități față de electoratul votant, el a spus: „Păstrarea fidelității și-o dorește fiecare partid, dar ca orice partid politic ne dorim să evoluăm și să obținem rezultate cât mai bune. În funcție de perspectivele acestor rezultate se vor lua și decizile”,

De asemenea, el a fost chestionat dacă liderii de la nivel local ar putea trece peste tensiunile existente pentru a putea face acest compromis. „Am discutat acest aspect și am ținut cont de fiecare dată de ce se întâmplă la nivel local. Iar atunci cand vine vorba de interesul unei filiale sau a alteia trebuie să avem în vederea care este interesul partidului și care este interesul electoratului. Ca atare, fiecare dintre cei care au astfel de probleme la nivel local, pot să facă un sacrifiu personal, astfel încât să urmeze calea care o să fie acceptată majoritar la nivelul partidului”, a răspuns președintele PNL.

Ciucă a afirmat că încă nu s-a pus problema unei candidaturi comune PSD-PNL la alegerile prezidențiale: „Mai este până acolo”.

Premierul Marcel Ciolacu a spus marţi, după vizita de lucru la lotul 3 al Autostrăzii Focşani - Bacău (A7), întrebat dacă există discuţii cu PNL privind candidatura pe liste comune la alegerile locale sau parlamentare, că „normal că există discuţii”.

„Facem politică. Eu cred că PSD şi PNL au adus o stabilitate în România”,a adăugat liderul PSD.

(sursa: Mediafax)