Ciucă: Am asigurat o creștere economică de aproape 5% și ne-am atins țintele și jaloanele din PNRR

„PNL Bihor este o organizație fanion a partidului nostru, nu doar prin rezultatele electorale, cât mai ales prin buna guvernare locală, iar acest lucru este meritul fiecărui liberal de aici și, mai cu seamă, al liderului organizației, Ilie Bolojan. Întreaga organizație PNL Bihor a arătat că și mă bucur că am putut discuta astăzi ( joi - n.r.) cu membrii echipei liberale de aici. Le-am transmis celor prezenți că apetența pentru investiții și dezvoltare de la Oradea și din Bihor am aplicat-o și noi în guvern. Am atras sume record, din fonduri europene și din investiții private, am asigurat o creștere economică robustă de aproape 5% și ne-am atins țintele și jaloanele asumate prin PNRR. Avem astăzi una dintre cele mai reduse rate ale șomajului de la nivelul statelor UE”, scrie pe Facebook Nicolae Ciucă.

El adaugă că 2023 și 2024 trebuie să fie anii creșterii numărului de locuri de muncă bine plătite pentru români.

„Îmi doresc ca România să continue în aceleași linii. Anii 2023 și 2024 trebuie să fie ai creșterii numărului de locuri de muncă bine plătite pentru români. Obiectivul nostru în cadrul viitorului Guvern este să aducem mai multă prosperitate, pentru România și pentru fiecare familie din țara noastră. Ambiția PNL este să aducă puterea de cumpărare a românilor cât mai aproape de media europeană și am încredere că, împreună cu organizațiile liberale din țară, vom reuși să creștem simțitor nivelul de trai al cetățenilor”, încheie Ciucă.

(sursa: Mediafax)