Nicușor Dan: "Alegerile decid cum va arăta România în următorii patru ani. Să se informeze și să iasă la vot”

„E votul cel mai important din anul acesta, votul pentru Parlament și Parlamentul conduce România, România e o republică parlamentară. Am votat cum am votat de fiecare dată, din 1990 până azi. Am votat un partid care nu pune discuție rămânerea României în Uniunea Europeană și NATO. Apoi, dintre partidele care fac asta, am ales unul care a fost corect cu mine tot timpul”, spune Nicușor Dan.

Primarul general al Capitalei a transmis un mesaj alegătorilor: „Alegerile cele mai importante din anul acesta. Ele decid cum va arăta România în următorii patru ani. Să se informeze și să iasă la vot”.

În țară, votarea la cele 18.968 de secții de votare se desfășoară duminică, 1 decembrie, în intervalul 07.00 – 21.00, cu posibilitatea prelungirii până la ora 23.59 pentru cetățenii care, la ora 21.00, se află în sediul secției de votare, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot.

Votarea în străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților a început sâmbătă, 30 noiembrie 2024, la ora locală 7.00 și se va încheia la ora locală 21.00. Duminică, 1 decembrie 2024, secțiile de votare din străinătate sunt deschise în intervalul orar 7.00 - 21.00. Pentru fiecare dintre cele două zile de votare din străinătate există posibilitatea prelungirii programului secției până la ora 23.59 pentru cetățenii care, la ora 21.00, se află în sediul secției de votare, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot.