Nicușor Dan îl pune la punct pe George Simion: AUR nu este un partid pro-occidental

Șeful statului a fost întrebat joi dacă AUR este un partid pro-occidental.

„În opinia mea, nu”, a răspuns Nicușor Dan.

El spune că Adrian Veștea, pe care l-a desemnat premier, nu l-a anunțat înainte de a merge la negocieri cu AUR: „Nu. Domnul Veștea a primit un mandat și, mai departe, a fost sarcina domniei-sale”.

El admite că a avut în acea zi infromații, dar spune că era „dincolo de atributul meu constituțional să intervin”.

Nicușor Dan spune că nu deține informații despre o eventuală negociere a lui Tomac sau Veștea cu parlamentari AUR.

Președintele susține că se așteaptă ca vineri partidele să îi propună o majoritate pro-occidentală: „în toate discuțiile pe care le-am avut, am militat pentru o majoritate care să susțină un guvern eventual minoritar sau chiar tehnocrat, dar o majoritate care să fie pro-occidentală”.

Președintele AUR George Simion i-a transmis în urmă cu câteva zile lui Nicușor Dan că dacă „este nevoie de voturile AUR, transparent este să spună public care este opinia lui despre AUR”.

(sursa: Mediafax)