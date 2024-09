Primarul Capitalei a semnat pentru susținerea candidatului Nicolae Ciucă la Președinția României

Nicușor Dan le-a mulțumit liberalilor cu caree a lucrat „foarte bine” în Consiliul General.

„Am lucrat foarte bine, au dat dovadă de maturitate, de pragmatism și am dus Bucureștiul pe o direcție normală de dezvoltare pentru că după mulți ani de festivisme și spoială ne-am apucat să punem fundamentele acestui oraș. (...) Am puternica speranță că o să continuăm în acest mandat pentru că Bucureștiul are nevoie de o guvernare de dreapta, să continue investițiile și să ducă banii bucureștenilor acolo unde e nevoie de ei”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Bucureștiul are nevoie de o guvernare de dreapta

„Sper să ne întâlnim după alegeri și să guvernăm împreună Bucureștiul și România”, a mai spus Dan, la Consiliul Național al PNL.

Apoi, Nicușor Dan a semnat pe lista de susținători a lui Nicolae Ciucă.

Totuși, vineri, primarul Capitalei a semnat și pentru Elena Lasconi, candidatul USR.

(sursa: Mediafax)