Nicușor Dan, lovitură pentru partidul pe care l-a fondat

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, fondator al USR și sprijinit de această formațiune pentru a câștiga funcția de edil-general, a anunțat, ieri, că va vota PNL la alegerile de duminică. “Opțiunea mea pentru votul de duminică este PNL. Consider că un guvern PNL puternic este cea mai bună variantă pe care o are România în acest moment”, a precizat fostul președinte al USR.

Nicușor Dan a ținut să precizeze că deși este fondatorul Uniunii, consideră “cu toată onestitatea” că PNL este “varianta cea mai bună pentru România azi”. “Nu vrea să intru într-o polemică cu USR. PNL are cel mai solid program de guvernare. PNL-ul are cea mai bună variantă de premier, pe Ludovic Orban, este o persoană pe care am cunoscut-o în aceste luni și pot să spun despre el că este o persoană de încredere, loială oamenilor, cu viziune și anvergură; este cineva care vede mizele mari și mai are o calitate: e preocupat de rezolvarea problemelor. PNL-ul sub conducerea lui Ludovic Orban a dovedit că are maturitatea să se sacrifice pentru mize mai înalte. PNL-ul are o relație corectă, deja funcțională, cu președintele României și cu mine, ca primar al Bucureștiului. PNL-ul este partidul care poate să bată PSD-ul la alegerile parlamentare, așa cum a făcut la alegerile locale”, a adăugat primarul Capitalei.