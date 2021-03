Orban: Consider că este un lucru drept ca pensia să nu poată fi cumulată cu salariul în sistemul public

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că este un lucru drept ca în sistemul public pensia să nu poată fi cumulată cu salariul.

„Consider că este un lucru drept. Nu cred că este normal ca un om, cu atât mai mult dacă a fost poliţist, de exemplu, în Poliţiile locale vedem foarte mulţi angajaţi care au fost poliţişti şi care s-au pensionat la 45, 46, 47 de ani, nu mai zic de alţii numiţi în diferite funcţii. Mie nu mi se pare just. Consider corect ca, în momentul în care un om vrea să îşi reia activitatea, trebuie să trăiască din salariu, să nu i se plătească şi pensia odată cu reluarea activităţii, evident în sectorul public. În sectorul privat oricine doreşte să-şi completeze veniturile cu activităţi în sectorul privat nu consider că este necesară introducerea niciunei restricţii, dar în ceea ce priveşte angajările în sectorul public acesta este punctul nostru de vedere", a declarat Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.

Orban a precizat că un astfel de proiect va fi adoptat foarte repede de Parlament.

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, anunţa săptămâna trecută că proiectul de interzicere a cumulării pensiei cu salariul la stat va fi prezentat zilele următoare în şedinţă de Guvern.