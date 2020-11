Orban, despre creșterea pensiilor: „Evident că vom modifica legea”

Premierul Ludovic Orban a anunțat duminică seara că creșterea pensiilor trebuie să se bazeze pe realitatea economică și că PNL și-a propus să modifice legea în acest sens.

„În programul nostru de guvernare am prezentat cum vedem creșterea pensiilor. Trebuie să aibă un fundament în realitatea economică, pentru că nu pot să mărești pensiile și după aia să nu ai bani să plătești pensiile. Creșterea trebuie să se bazeze pe compensarea pierderii puterii de cumpărare datorate inflației și pe creșterea cu un procent din creșterea salariului mediu brut, noi am spus un procent nu 50%, cât era înainte, ci până în 58,5%. De ce? Că am scos cât e partea de taxe și contribuții, 41,5%. Acesta e mecanismul de creștere a punctului de pensie pe care îl propunem și pe care vrem să îl folosim”, a declarat Ludovic Orban, al RTv.

Întrebat dacă pentru acest lucru va fi modificată legea, Orban a spus: „Evident că vom modifica legea”.

„Cu cât este creșterea economică este mai puternică, mai rapidă, cu atâta crește pensia mai mult și crește și puterea de cumpărare”, a mai spus premierul.

Acesta a precizat că Guvernul a crescut punctul de pensie cu 14%, în condițiile în care inflația a fost de 2,2%.

El a explicat că pentru creșterea pensiilor, în condițiile în care nu mai pot fi majorate contribuțiile, trebuie să crească veniturile la fondul de pensii, fie prin creșterea numărului de angajați, fie prin creșterea salariilor.

Sursa: Mediafax